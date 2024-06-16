2024 Bioderma Pro Beach Tour Balıkesir Ören Etabı'nda kazananlar belli oldu

Balıkesir’in Ören ilçesinde üç gün boyunca düzenlenen 2024 Bioderma Pro Beach Tour Balıkesir Ören Etabı sona erdi.

Kadınlarda şampiyonluğu Yaren Sencel-Merve Çelebi ikilisi, erkeklerde ise Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru ikilisinden oluşan Staff Coffee&Company takımı kazandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaşa göre 2024 Bioderma Pro Beach Tour Balıkesir Ören Etabı’nda alınan dereceler şu şekilde:

Kadınlar

1.Yaren Sencel-Merve Çelebi

2.Melis Durası-Berfin Öztürk

3.Socrates Creative Event (Ayşe Dil Mert-Selin Yurtsever Toy)

Erkekler

1.Staff Coffee&Company (Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru)

2.Gain Spor Kompleksi (Hasan Hüseyin Mermer-Sacit Kurt)

3.Nuri Şahin-Ali Cebeci

Final karşılaşmalarının ardından yapılan törende; dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Aşkırbirce Uzkurt, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Aytekin Durmaz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Uğur Baysal verdi.