2024 EKPSS başvuruları başladı

Kaynak: İHA
2024 EKPSS başvuruları başladı
2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2024-EKPSS) başvurular bugün itibarıyla başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı hakkında bir açıklama yayımladı.

ÖSYM’den yapılan açıklamada, 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2024-EKPSS) başvurularının başladığı bildirildi.

12-29 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak olan başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

Öte yandan, sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, 2024-EKPSS Kılavuzu’ndan erişilebilecek.

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