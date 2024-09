2024 MTV VMA'larından En İyi 10 An

Sabrina Carpenter, Uzaylıyı Öpmesi

Sabrina Carpenter'ın medley performansı sadece astronotlar ve bir uzaylıyla tamamlanmış bu dünya dışı bir sete sahip olmakla kalmadı, “Please Please Please'den Taste adlı şarkısına geçişi sırasında Britney Spears'ın ’Oops!...I Did It Again ”inden sözlü ara parça arka planda çaldı. Ve o anlarda uzaylıyla öpüşerek Britney'e selam yollayan ikinci isim oldu.