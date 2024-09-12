2024 MTV VMA'larından En İyi 10 An

2024 MTV VMA'larından En İyi 10 An
Düzenleme: Cansu İşcan

11 Eylül 2024'te New York'taki UBS Arena'da bir araya gelen yıldızlar, Sabrina Carpenter'ın “Espresso ‘sundan Taylor Swift ve Post Malone'un ’Fortnight ”ına kadar müzikte yılın en iyilerini ödüllendirdi. Sunuculuğunu Megan Thee Stallion'ın yaptığı törende Shawn Mendes, Camila Cabello, LL Cool J ve daha fazlası performanslarını sergiledi. 2024 VMA'larının

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2024 MTV VMA'larından En İyi 10 An 1

Flavor Flav Jordan Chiles'a Bronz Saat ve Olimpiyat Para Ödülü Hediye EtmesiABD Basketbol takımının iflah olmaz hayranı Flavor Flav, gecenin ilk ödülü olan en iyi işbirliği ödülünü sunmak üzere Olimpiyatçı Jordan Chiles ile birlikte sahneye çıktı ve Taylor Swift ve Post Malone Moon Person ödülünü alırken, Chiles'a da kendi ödülü verildi. Chiles'ın jimnastikte kazandığı bronz madalyanın elinden alındığı haberine cevaben, 65 yaşındaki Public Enemy rapçisi Chiles'a daha önce sosyal medyada dalga geçtiği bronz bir saat kolyesi hediye etti. Yeni aksesuara ek olarak, üçüncü sırada bitirmesi halinde alacağı para ödülünü de kendisine ödeyeceğini söyledi.Flav sahnede “Bilin bakalım başka ne var?” dedi. “Para ödülünü aldım ... Sadece bununla sana sürpriz yapmak istedim. Kuliste sana hiçbir şey söylemek istemedim.”“Ama Jordan, sen işini yaptın,” dedi ona. “Tebrik ederim. Her şeyi hak ediyorsun.”

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2024 MTV VMA'larından En İyi 10 An 2

Taylor Swift ve Post Malone'un Kabul Konuşması

Taylor Swift bu yılki VMA'lara güçlü bir başlangıç yaparak The Tortured Poets Department single'ı “Fortnight” için Post Malone ile yaptığı en iyi işbirliği dalında gecenin ilk Moon Person ödülünü aldı.

Swift, müzisyene hitap etmeden önce, “Post Malone'un müzik dünyasındaki herkesin işbirliği yapmayı en sevdiği kişi olmasının çok açık bir nedeni var” diye söze başladı ve “Bunun nedeni senin gülünç derecede yetenekli olman. Çok yönlüsün ve dünyanın en gerçekçi insanısın" diye devam etti.

Malone da Swift'e iltifat ederek, “ne diyeceğini bilemediğini” ancak Swift'in “tanıma şerefine nail olduğum en nazik ve yetenekli insanlardan biri” olduğunu söyledi.

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2024 MTV VMA'larından En İyi 10 An 3

Megan Thee Stallion'un Britney Spears'a saygı duruşu

Megan Thee Stallion sunuculuk yaptığı gece boyunca çeşitli kıyafetler giymiş olsa da, özellikle bir kıyafet Britney Spears'ın 2001 VMA'larındaki ikonik “I'm a Slave 4 U” performanslarından birine saygı duruşunda bulunduğu için dikkat çekiciydi. Megan, yeşil bir sütyen ve sarı bir canlı yılanla tamamlanmış bir tişört görünümüne öykündü. Ancak yılanla karşılaşmasından kesinlikle daha az heyecanlandı ve tanıtımının yarısında çıkarılmasını istedi.

Spears'ı şık bir şekilde selamlayan tek kişi Megan değildi: Tate McRae'nin Fleur du Mal iç çamaşırı üzerine giydiği Roberto Cavalli elbisesi, Spears'ın 2001 yılında kırmızı halıda giydiği lacivert mini elbiseyi yansıtıyordu

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2024 MTV VMA'larından En İyi 10 An 4

Sabrina Carpenter, Uzaylıyı Öpmesi

Sabrina Carpenter'ın medley performansı sadece astronotlar ve bir uzaylıyla tamamlanmış bu dünya dışı bir sete sahip olmakla kalmadı, “Please Please Please'den Taste adlı şarkısına geçişi sırasında Britney Spears'ın ’Oops!...I Did It Again ”inden sözlü ara parça arka planda çaldı. Ve o anlarda uzaylıyla öpüşerek Britney'e selam yollayan ikinci isim oldu.

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2024 MTV VMA'larından En İyi 10 An 5

Orlando Bloom ve Katy Perry'nin Öpüşmesi

Katy Perry'nin bu yılki Video Vanguard Ödülü'nün sahibi olarak sahneye çıkma zamanı geldiğinde, onu izleyicilere çok özel biri takdim etti.

Perry'nin uzun süredir birlikte olduğu Orlando Bloom, başarılı şarkıcıyı şu sözlerle takdim etti: “Siz ona Katy Perry olarak aşık oldunuz ben ise ona Katheryn Hudson olarak aşık oldum. Siz onu yazdığı her şarkıya ve çektiği her klibe sevgi, ışık ve kendine özgü mizah anlayışını katan küresel bir süperstar olarak tanıyorsunuz. Ben onu aynı sevgi ve neşeyi ailemize getiren bir anne, bir eş olarak tanıyorum.”

Bloom'un tatlı girişinin ardından Perry en büyük hitlerinden oluşan bir medley seslendirdi ve Bloom tarafından bir öpücükle ödüllendirildi.

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2024 MTV VMA'larından En İyi 10 An 6

Chappell Roan Sahneyi Aleve Verdi

Merakla beklenen ilk ödül töreninde Chappell Roan hayal kırıklığına uğratmadı. Kırmızı halıda bir pelerin, bir kılıç ve ona eşlik eden bir şövalyeyle performansının ortaçağ temasıyla dalga geçti. Ardından, drag queen rol modellerinden biri olan Sasha Colby tarafından tanıtılan performans için, “Hot to Go!” şarkıcısı kale setine alevli bir tatar yayı atarak başladı. Bir zırh giyen Roan, kılıçlı şövalyelerle dans ederken “Good Luck, Babe!” şarkısının vokal olarak etkileyici bir yorumunu sundu.

Şarkıyı sahnenin önünde diz çökerek bitirdiğinde, UBS Arena'daki kalabalık alkışlarla patladı.

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2024 MTV VMA'larından En İyi 10 An 7

Halsey Rock Yaptı

Elizabeth Hurley'nin 1996'da VMA'larda giydiği Versace elbisesiyle kırmızı halıya çıkan Halsey, son singleı Ego'nun 00’lardan esinlenen performansıyla throwback temasını sürdürdü.

Şarkıcı-söz yazarı, Måneskin basçısı Victoria De Angelis'in de yer aldığı grubuyla birlikte bir garaj setinde elektro gitarıyla rock yaptı. İzleyicileri pop rock'ın zirve yaptığı yıllara götüren sanatçı, kolsuz, yakalı bir gömlek ve siyah bir kravat giydi, kısa kot pantolon ve converse giydi.

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2024 MTV VMA'larından En İyi 10 An 8

Chappell Roan'ın Samimi Konuşması

Roan, Gracie Abrams ve Tyla'ya karşı kazandığı en iyi yeni sanatçı zaferiyle ilk Moon Person ödülünü kazandı . Ödülü, gecede giydiği üçüncü elbisesiyle kabul eden Roan, konuşmasına MTV'ye, plak şirketine, arkadaşlarına ve ailesine bir selam göndererek başladı. Ardından drag sanatçılarına, "pop'u besleyen" insanlara ve "şarkılarımı sevdikleri veya nefret ettikleri birine ithaf eden" kişilere şükranlarını sundu.

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2024 MTV VMA'larından En İyi 10 An 9

LL Cool J'nin Nostalji Derlemesi

2024, yalnızca VMA'lerin 40. yıl dönümünü değil, aynı zamanda Def Jam Recordings'in ilk kurulduğu günden bu yana geçen kırk yılı da işaret ediyordu. Şirketin erken dönem üyelerinden biri olarak, LL Cool J'nin bu önemli yıl dönümünü anmak için sahne alması çok yerinde bir karar oldu.

Flavor Flav ve Public Enemy'den Chuck D'nin de katıldığı rapçi ve aktör, "Mama Said Knock You Out" ve "Bring the Noise" gibi hitlerden oluşan bir karma performans sergiledi.

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2024 MTV VMA'larından En İyi 10 An 10

Taylor Swift'in Sevgilisi Travis Kelce'e Teşekkürü

Taylor Swift, "Fortnight" adlı parçası ile Yılın Videosu ödülünü alırken erkek arkadaşı Travis Kelce'ye teşekkür ettiğinde hayranlarınun yüzlerinde gülücükler açtı.

Taylor Swift yaptığı konuşmada "Mesele şu ki bu video, izlerken çok üzücü görünüyor ama aslında yapması en eğlenceli videoydu. Her zaman hatırlayacağım bir çalışma, bir çekimi bitirdiğimde ve 'son' denildiğinde her zaman stüdyonun diğer ucundan birinin benim için tezahürat ettiğini duyardım ve o kişi erkek arkadaşım Travis'ti. Bu adamın dokunduğu her şey mutluluğa, eğlenceye ve sihire dönüşüyor. Bunu her zaman hatırlayacağım" ifadelerini kullandı.

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