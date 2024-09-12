2024 MTV VMA'larından En İyi 10 An

Orlando Bloom ve Katy Perry'nin Öpüşmesi
Katy Perry'nin bu yılki Video Vanguard Ödülü'nün sahibi olarak sahneye çıkma zamanı geldiğinde, onu izleyicilere çok özel biri takdim etti.
Perry'nin uzun süredir birlikte olduğu Orlando Bloom, başarılı şarkıcıyı şu sözlerle takdim etti: “Siz ona Katy Perry olarak aşık oldunuz ben ise ona Katheryn Hudson olarak aşık oldum. Siz onu yazdığı her şarkıya ve çektiği her klibe sevgi, ışık ve kendine özgü mizah anlayışını katan küresel bir süperstar olarak tanıyorsunuz. Ben onu aynı sevgi ve neşeyi ailemize getiren bir anne, bir eş olarak tanıyorum.”
Bloom'un tatlı girişinin ardından Perry en büyük hitlerinden oluşan bir medley seslendirdi ve Bloom tarafından bir öpücükle ödüllendirildi.