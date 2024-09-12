2024 MTV VMA'larından En İyi 10 An

Taylor Swift ve Post Malone'un Kabul Konuşması

Taylor Swift bu yılki VMA'lara güçlü bir başlangıç yaparak The Tortured Poets Department single'ı “Fortnight” için Post Malone ile yaptığı en iyi işbirliği dalında gecenin ilk Moon Person ödülünü aldı.

Swift, müzisyene hitap etmeden önce, “Post Malone'un müzik dünyasındaki herkesin işbirliği yapmayı en sevdiği kişi olmasının çok açık bir nedeni var” diye söze başladı ve “Bunun nedeni senin gülünç derecede yetenekli olman. Çok yönlüsün ve dünyanın en gerçekçi insanısın" diye devam etti.

Malone da Swift'e iltifat ederek, “ne diyeceğini bilemediğini” ancak Swift'in “tanıma şerefine nail olduğum en nazik ve yetenekli insanlardan biri” olduğunu söyledi.