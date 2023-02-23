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LeBron James'in oğlu Draft tahmini listesinde

LeBron James'in oğlu Bronny James gelecek sene NBA Draft'ta yer alabileceği iddia edildi.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 16:52
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2024 NBA Draft listesinde Bronny James de olacak

LeBron James'in oğlu Draft tahmini listesinde
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Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'in, ESPN'in 2024 NBA Draft tahminini listesinde ilk 10'da yer alabileceği öne sürüldü.

Kaliforniya'daki Sierra Canyon Lisesi'nde forma giyen ve 1.93 boyunda bir kombo guard olan Bronny'nin, an itibariyle hangi üniversiteyi seçeceği konusunda kararsız olduğu belirtildi.
LeBron James'in en büyük oğlu olan Bronny, üniversitede bir yıl geçirdikten sonra ilk kez 2024'te Drafta katılma hakkı kazanabilecek. James'in ayrıca üniversiteye girmek yerine G League Ignite için oynamayı tercih ederek, profesyonel kariyerine bu şekilde hızlı bir başlangıç yapabileceği de düşünülüyor.

Bronny'nin NBA Draftına gireceği dönem, birçok kez oğluyla aynı takımda forma giyme arzusunu dile getirmiş olan LeBron'un 2024-25 sezonu için oyuncu opsiyonunu reddederek sınırsız bir serbest oyuncu olma dönemiyle aynı zamana denk gelebilir.

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