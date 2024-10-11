2024 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi açıklandı

Norveç Nobel Komitesi tarafından 2024 Nobel Barış Ödülü, Japonya'da nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için gösterdiği çabalar nedeniyle Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombasından kurtulanların oluşturduğu Nihon Nihon Hidankyo kuruluşuna verdi.

'Nükleer silahlardan arınmış bir dünya yaratma çabaları için' Hibakusha olarak da bilinen Hiroşima ve Nagazaki'deki atom bombasından sağ kurtulanların oluşturduğu Japon taban hareketi, ödülü "nükleer silahlardan arınmış bir dünya elde etme çabaları ve nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini tanık ifadeleriyle göstermesi" nedeniyle aldı.

Jorgen Watne Frydnes, Norveç Nobel Komitesi Başkanı. "Ağustos 1945'teki atom bombası saldırılarına yanıt olarak, üyelerinin nükleer silah kullanmanın yıkıcı insani sonuçları hakkında farkındalık yaratmak için yorulmadan çalıştığı küresel bir hareket ortaya çıktı" dedi.