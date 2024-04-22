2024 Suzuki Swift yeni hibrit motoruyla dikkat çekiyor. Yetenekli ufaklık göz kamaştırıyor

Kaynak: Haber Merkezi
2024 Suzuki Swift yeni hibrit motoruyla dikkat çekiyor. Yetenekli ufaklık göz kamaştırıyor
Suziki Swift 40 yaşına dayandı ama büyük talep görmeye devam ediyor. Dünyada 9 milyondan fazla satan Swift 2024 modoli tanıtıldı ve motoru tüm dikkatleri üzerinde topladı. Minik dev deki 3 silindirli motor yumuşak hibrit sistemiyle desteklenmiş.

Suzuki, dünya çapında 9 milyon adetten fazla satan Swift modelini yeniledi. 2024 Suzuki Swiftin, özellikle ön tarafta gözle görülür değişiklikler mevcut. Örneğin; ön kaput küçültülmüş ve bombeli tasarımla daha belirginleştirilmiş. Farların büyüklüğü çok değişmemiş ancak aydınlatma LED ışıklarla sağlanıyor. İki farın arasında da büyükçe bir ızgara yer alıyor.

Üç kollu direksiyon simidinin arkasında küçük bir yol bilgisayarı ve analog göstergeler bulunuyor. Ortada ise Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip 9 inç multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Alt tarafta ise yenilenen fiziksel klima kontrolleri yer alıyor.

Suzuki Swift'in güvenlik tarafında da iyileştirmeler mevcut. Siz fark etmeseniz bile aracı şeritte tutma asistanı, gerektiğinde otomotik fren yapabilme sistem, trafik işareti tanıma, kör nokta uyarısı, adaptif hız sabitleyici ve arka çapraz trafik uyarısı gibi özellikler yer alıyor.

2024 Suzuki Swift'in kaputu altında 12V hafif hibrit, hatta mikro hibrit diyebileceğimiz elektrik desteğine sahip yeni 1.2 litre üç silindirli benzinli motor görev yapıyor. Motorun güç ve tork verileri henüz açıklanmadı fakat yakıt tüketimi ve emisyon konusunda geliştirmeler yapılan modelin düşük hızlarda daha fazla tork sunması sağlanarak genel performansı iyileştirilmiş.

Manuel şanzımanla kombin edilecek olan bu motora Allgrip Auto sistemi de eşlik ediyor. Bu sistem, ön tekerleklerin zemine tutunmasında bir kayıp yaşandığını algıladığında dört tekerlekten çekiş sistemini otomatik olarak aktif ediyor. Ön tekerleklerde kayma tespit edildiğinde de tork arka tekerleklere aktarılarak ilave çekiş gücü sağlanıyor.

Almanya fiyatının+ 20 bin Euro'nun altıda olacağı tahmin ediliyor.

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