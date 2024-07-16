2024 Totalsports Kadınlar Yarışı'na geri sayım başladı

Totalsports Pazarlama Müdürü Nikki Crous, "Totalsports Kadınlar Yarışı, üç büyük şehirde düzenlenen, yalnızca kadınlara özel, kitlesel katılımlı bir yol yarışıdır. Yarış Durban, Cape Town ve Johannesburg'da düzenleniyor. Yarışma hem amatör koşuculara hem de lisanslı sporculara hitap ediyor. Bu etkinlik kadınların gücünü ve güçlenmesini kutlayan, PinkDrive'a destek olmak için her kesimden kadının yüksek enerjili, destekleyici bir ortamda bir araya gelmesi için bir platform sağlıyor. 2024'te katılımcılar, etkileyici bir yarış, harika bir rota deneyimi, Güney Afrikalı sanatçıların canlı performansları ve benzersiz bir etkinlik atmosferi sunduğumuz için daha da büyük ve daha iyi bir Kadınlar Kutlaması bekleyebilirler" diye konuştu.

Katılımın kotaya tabi olduğu yarışta limitler hızla tükenmeye başlarken koşucu ve yürüyüşçülere acele etmeleri çağrısında bulunuluyor.