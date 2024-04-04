2024 yazına polo yaka damgası! İşte trendler...

Kaynak: Haber Merkezi
2024 yazına polo yaka damgası! İşte trendler...
2024 yazında pek çok parça şimdiden konuşulurken, polo yakalar bu yaza damgasını vuracak gibi görünüyor... İşte detaylar...

Yaza çok az bir süre kala trendler de belli olmaya başladı. Moda defilelerinde yükselişte olan parçalar da belirlendi.

Polo yakalar, 2024 yazında trend olacak gibi görünürken, klasik ve modern bir görünüm sunacak.

2024 yazında trend olması beklenen polo yakalar, gerek nostaljik gerek rahat gerekse de kombin kolaylığıyla ön plana çıkıyor.

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KOMBİNİ NASIL YAPMALI?

Polo yakaları; kot pantolonlar, etekler ve şortlarla kombinleyebilir, blazer ceketlerin altında da kullanılabilirsiniz. Öte yandan polo yakalar, spor giyim tarzı için de kullanılabilir.

2024 YAZINDA HANGİ RENKLER OLACAK?

2024 yazında polo yakalar; beyaz, siyah, lacivert, bej ve pastel renklerde trend olacak. Ayrıca, desenli polo yakalar da trend olacak.

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