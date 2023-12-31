2024 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: AA
2024 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kanuna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 11 trilyon 7 milyar 879 milyon 53 bin TL, özel bütçeli idarelere 1 trilyon 85 milyar 217 milyon 713 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 38 milyar 381 milyon 178 bin lira ödenek verildi.

Genel bütçenin gelirleri 8 trilyon 353 milyar 29 milyon 549 bin TL olarak öngörüldü.

Özel bütçeli idarelerin gelirleri 66 milyar 912 milyon 570 bin TL’si öz gelir, 1 trilyon 21 milyar 217 milyon 703 bin TL Hazine yardımı olmak üzere toplam 1 trilyon 88 milyar 130 milyon 273 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 37 milyar 379 milyon 503 bin TL öz gelir, 1 milyar 1 milyon 675 bin TL Hazine yardımına dahil olmak üzere toplam 38 milyar 381 milyon 178 bin TL olarak öngörüldü.

Özel bütçeli idarelerin net finansmanı 181 milyon 654 bin TL olarak tahmin edildi.

Öte yandan 2022 Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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