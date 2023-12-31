2024 yılında ekonomide neler olacak?

Yurtiçi bazlı olarak değerlendirecek olursak, oldukça hareketli sene bizi bekliyor. Yüksek enflasyon, yüksek faiz ve yüksek kur derken hayli zorluk yaşandı geçtiğimiz sene ve hala etkilerini devam ettiriyor.

2024 senesine dair ekonomik beklentileri sıraladığımızda:

TCMB’nin bir dönem daha faiz artırımına gitmesi beklenebilir. Mevcutta yüzde 42,50 seviyesinde olan faiz oranı sıkılaşma adımlarının devam etmesiyle yüzde 45 seviyesine gelebilir. Faiz artırımında doyum noktası sağlandıktan sonra TCMB faiz politikasında sabit bırakma potansiyelini sergiledikten sonra sene sonuna doğru 4. çeyrek sonunda faiz indirim döngüsünü dile getirebilir.

Faiz artırımları devam ederken enflasyon düşüyor mu? Hayır tabi ki düşmüyor. Aksine şu süreçte asgari ücretin de artışıyla bu süreç daha da hızlanacak hatta 2. çeyrekte yüzde 70’ler bir enflasyonla karşılaşabiliriz ve senenin pik noktası olabilir. Ancak yılın sonuna doğru 4. çeyrekte faiz artırımlarının piyasaya sonradan yansıması ve baz etkisine bağlı olarak enflasyonun 40 - 45 aralığına düşmesi beklenebilir.

Enflasyonun yükselişiyle beraber Dolar/TL kurunda da yükselişler hız kazanabilir. Dolar/TL kuru 2023 yılını 29,52 seviyesinde tamamladı. Bu rakam bu yılın rekoru oldu. Zaten son senelerde rekor üstüne rekor kırarak 30’lara dayandık. Enflasyonun yükselişinin etkisiyle beraber kur, 2024 sene sonunu 40 TL civarında kapatması beklenebilir.

Bu senenin rekoruna doyman bir diğer enstrüman ise gram altın. Gram altın 2023 senesini 1.942 TL seviyesinde tamamladı. 2024 sesinde yükselen dolar kuru ve ons altının etkisiyle beraber yılının genelinde 2.000 TL’nin üzerinde kalması beklenebilir.

Gram altının hareketliliğinde ons altının etkisi var. Ons altında ise dolar endeksinin etkisi var. Dolar endeksi, bu sene Fed’in faiz indirim döngüsüne başlayacağı ihtimaliyle değer kaybı yaşayabilir. Bu durumda ons altını yukarı yönlü destekleyebilir.

Borsa tarafına baktığımızda ise son birkaç aydır zorlu süreç yaşayan BİST 100 endeksi 2024’te yatırımcısının yüzünü güldürecek. Ama öncesinde özellikle ocak şubat aylarında artan ekonomik sorunların etkisiyle biraz dalgalı seyir sergilese de 1. çeyrek sonu itibariyle yeniden değerlenmeler yaşayabilir.