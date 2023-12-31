Bakan Şimşek’ten bir vaat daha

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2024 senesinde politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini ve olumlu sonuçları yeni yıldan itibaren almaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından, “2024 yılı yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı bir yıl olacak.” ifadelerine yer verdi.

Bakan Mehmet Şimşek uyguladıkları ekonomi programın olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceklerini söyleyerek, “2024 yılı, yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır. Daha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.” dedi.