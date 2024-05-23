2024 yılının en iyi su altı fotoğrafları

2024 yılının en iyi su altı fotoğrafları
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Dünyanın altı, üstünden daha zengindir derler ki bu kısmen de olsa doğrudur. Söz konusu zenginliğün sadece petrol, gaz gibi yer altı kaynaklarını değil su altındaki eşsiz güzellikleri de kapsadığında şüphe yok. İşte 2024 yılında çekilmiş en güzel yer altı fotoğrafları...

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2024 yılının en iyi su altı fotoğrafları 1

Sualtı fotoğrafçısı Alex Dawson imzası taşıyan bu fotoğraf Doğu Grönland'ın avcılıkla uğraşan yerel halkı Tasiilaqların Kuzey Atlantik'teki balina mezarlığındaki incelemelerini gözler önüne seriliyor. Dawson'un bu çalışması otoriteler tarafından 2024'ün şimdiye kadar çekilmiş en iyi su altı fotoğrafı olarak gösteriliyor.

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2024 yılının en iyi su altı fotoğrafları 2

Bu eşsiz fotoğrafı çeken JingGong Zhang o anı “Bu, Zoarchias'ın iki büyük yılan balığı dişisinin kavga halindeki fotoğrafı. Üreme mevsimi boyunca uygun bir yumurtlama yuvası için mücadele etmek amacıyla sadece erkekler değil, dişiler de birbirleriyle kavga ederler ve hatta açıklanamaz bir şekilde erkek ve dişiler bazen birbirleriyle de kavga ederler. Genellikle güney Japonya'nın yalnızca çok az yerinde bulunabilirler. Çekimden önce uzun uzun, en büyük özelliklerini çekimde nasıl mükemmel bir şekilde sunacağımı düşündüm: ağız içindeki benzersiz benekli desen ve 180 dereceye kadar açılabilen ağız! Benim seçimim, siyah arka planı oluşturmak için küçümsenmiş bir flaş kullanarak dövüşü en yoğun anında çekmekti. Bu büyüleyici anı paylaşmaktan büyük onur duyuyorum” diye anlatıyor.

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2024 yılının en iyi su altı fotoğrafları 3

Martin Broen'in imzasını taşıyan bu fotoğraf Ürdün'de düzenlenen 1. Akabe Su Altı Fotoğraf Yarışması'nda birincilik ödülü aldı.

Fotoğraf Ürdün sularında15 ila 28 metre derinlikte suya batan ve taktiksel savaş düzeninde resifler boyunca konuşlanmış savaş makinelerinin alışılmadık bir görüntüsünü gözler önüne seriyor.

Broen fotoğrafı hakkında "Chieftain Tanklarının simetrisini ve 120 mm'lik toplarının güçlü varlığını yakalamak istedim ancak balıkgözü lensimle bu görüntüyü çekebildiğim yer askeri bir ambulans tarafından işgal edilmişti. Bu nedenle, topların arasındaki bir noktadan bir panorama denedim. Bu, tankların zarif simetrisini elde etmeme olanak sağladı" diyor.

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2024 yılının en iyi su altı fotoğrafları 4

Su altı fotoğrafçısı Lisa Stengel imzası taşıyan bu fotoğraf pek çok uluslararası balıkçı tarafından "takdire şayan" olarak yorumlandı.

Stengel o anı "Lambuka adlı balığın saldırılarının sesine odaklandım ve bu belirgin sesi kameramla takip ettim. Bütün koşullar şans eseri birleştiğinde bana sadece bu özel anı ölümsüzleştirmek kaldı" diye anlatıyor.

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2024 yılının en iyi su altı fotoğrafları 5

Britanya Suları Makro Ödülü sahibi ve 2024 Yılının Britanya Sualtı Fotoğrafçısı ödüllerinin sahibi Jenny Stock tarafından çekilen bu fotoğraf, kolayca erişilebilen bir İskoç dalış alanında çekildi.

Stock o anı "Alacakaranlıkta yapılan bir dalış sırasında körfezin koyu yeşil derinliklerine inerken, meşalemin binlerce kırılgan yıldızdan oluşan canlı bir halının canlı renklerini seçtiği bir bölgeye yaklaştım. Her yıldızın aldığı renk ve desen çeşitliliğinin büyüsüne kapılarak, bunun daha önce hiç görmediğim bir türle inanılmaz bir karşılaşma olduğunu hissettim. Bu mor deniz kestanesini gördüğümde mutlu bir şekilde uzaklaşıyordum ve gerçekten heyecanlandım. Bu grafik omurgasızın yanındaki baskın bir yıldız, arka plandaki kırılgan yıldızların karışıklığıyla mükemmel bir şekilde çevrelenmiş ve güzelce dengelenmiş bir çift yarattı” diye anlatıyor.

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2024 yılının en iyi su altı fotoğrafları 6

Rafael Fernandez Caballero çektiği bu fotoğraf hakkında verdiği bir demeçte "Pasifik tuzlu su lagünlerinde gri balinalarla karşılaşmak son derece özeldir. Dost canlısı ve meraklı doğalarıyla tanınan gri balinalar genellikle teknelere yaklaşarak gözlemcilerin casusluk gibi farklı davranışlara tanık olmalarını sağlar. Bu fotoğraf, balinanın kamerama dostça, meraklı ve masum bir insan bakışını andıran bir bakış sergilediği anı gösteriyor. Geriye yalnızca 1300 civarında gri balina kalmışken, sorumlu eko turizm uygulamaları bu devleri korumanın anahtarıdır. Bu özel anlar, balinaların güzelliğini ve zekasını ön plana çıkararak hem gözlemciler hem de meraklı balinalar için kalıcı anılar yaratıyor" ifadelerine yer verdi.

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2024 yılının en iyi su altı fotoğrafları 7

Jon Anderson fotoğrafı hakkında "Su altında bir kuşla karşılaşmaktan daha da şaşırtıcı olanı, yosun ormanında küçük balık avlarken kuşun kameranıza saldırmaya çalışması! Geçtiğimiz yaz Monterey'deki popüler bir dalış bölgesinde karabataklar her zamankinden daha hareketli ve meraklı görünüyorlardı. Bunu bilerek, öğleden sonra güneşinin deldiği yosun ormanının altında karabatak yakalamak için güneşli bir öğleden sonra dalış yapmayı planladım. Çok sayıda karabatak yanıma yaklaştı, başımı gagaladı, beni takip etti ve kameramı yemeye çalıştı. Bu, belki de kubbe portumda kendi yansımasını gördükten sonra bir anlığına durakladı ve bu sayede de harika bir fotoğraf çekmeme vesile oldu. Bu karabataklar da dahil olmak üzere sayısız türün gelişmesi sağlıklı yosun ormanlarına bağlıdır. Ne yazık ki, sıcak sular ve kestanelerin kontrolsüz avlanması nedeniyle yerel yosun ormanlarının boyutu son on yılda %80'den fazla azaldı" diyor.

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2024 yılının en iyi su altı fotoğrafları 8

Su altı fotoğrafçısı Becky Kagan Schott ödüllü fotoğrafının hikayesini şöyle anlatıyor “Bu neredeyse 6 yıldır mükemmelleştirmeye çalıştığım bir görüntü. Yıllar boyunca Kyle Spangler'ın enkazında çeşitli koşullar yaşadım ve bu çekimi birkaç kez yapmayı denedim. Bir zamanlar çok fazla ortam ışığı vardı, bu yüzden ışıklar suyu o kadar fazla delmiyordu ve donuk görünüyordu ve diğer zamanlarda görüş iyi değildi ya da termoklin çok aşağıya inerek 30 metre yüksekliğindeki direğin tepesini kesiyordu. Derken bu görüntüyle karşılaştım. Tamamen rastlantıydı ama ömrümün en önemli anlarından biri oldu."

Fotoğrafta görülen Kyle Spangler enkazı Thunder Bay Ulusal Deniz Koruma Alanı'nda korunan en sağlam kanal gemilerinden biri. 1860 yılında batan guletin direkleri hala dik, pruvadan sarkan çapalar, sintine pompaları, kıç kabini, gemi dümeni ve isim plakası hala yerinde olan gemi enkazı, 19. yüzyılın ortalarından kalma Büyük Göller yelkenli guletinin muhteşem bir örneğidir.

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2024 yılının en iyi su altı fotoğrafları 9

Suliman Alatiqi'nin Tayland'ın Phi Phi Adaları'nda birkaç hafta süren saha çalışması sırasında çektiği bu fotoğraf, yengeç yiyen makakların konu edinen seri fotoğrafların en dikkat çekici olanı.

Makaklar başta olmak üzere kara memelerinin su içindeki davranışlarını Alatiqi'nin bu fotoğrafı bir erkek makakın yüzme hareketine nadir rastlanan bir bakış sunması açısından da oldukça önemli addediliyor.

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2024 yılının en iyi su altı fotoğrafları 10

Fotoğrafçı Rafael Fernandez Caballero o anı “2023 yılı sonunda Magdalena Körfezi'nde, açık Pasifik sularında bu eşsiz manzarayı deneyimleyecek kadar şanslıydım. Dalış yaptığım sırada biraz önümde bulunan sardalya sürüsünün yırtıcıların dikkatini çekeceğini düşünerek peşlerine düştüm. Az bir süre sonra Bryde balinaları sahneye çıktı. Onlar karınlarını yüzlerce kilo balıkla doyurmak için çabalarken ben de gözlerimdeki pası silmiş oldum. O kadar etkileyici anlardı ki az kalsın fotoğraf çekmeyi unutuyordum" diye anlatıyor.

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2024 yılının en iyi su altı fotoğrafları 11

Brezilya’nın Recife şehrinde, 2017 yılında dalış alanı olarak batırılmış olan Virgo adlı gemi, Toros adı verilen başka bir batığa 25 metre mesafede bulunuyor. Fotoğrafı çeken Fabi Fregonesi o anı "O gün Toroslar'da dalışa başladım ve Virgo'ya vardığımda bana bir tekne yelkeni şeklini hatırlatan bu devasa balık sürüsünü gördüm. O zaman hissettiğim duygu, geminin yelken açmaya hazır olduğu ve bilinmeyen bir maceraya doğru yolculuğuna başladığı yönündeydi. Sadece istediğim fotoğrafı hızlı bir şekilde hayal edip, kendimi konumlandırıp bu anı yakalayabilecek zamanım oldu. Bundan birkaç saniye sonra balık oluşumu değişti. Batık fotoğrafları güzel, gizemli ve genel olarak nostaljik hissettiriyor. Bunun için mutluluk, hareket ve yaşam duygusunu vermesini istedim!” diye anlatıyor.

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2024 yılının en iyi su altı fotoğrafları 12

2011 yılında Bahamalar, deniz sahasının kıyı şeridini “köpekbalığı koruma alanı” ilan etti. O günden beri bölgedeki köpekbalıklarını fotoğraflayan Rodolphe Guignard, çekimler sırasında fark ettirmeden yanına sokulan bir limon köpekbalığı ile karşılaşmasını el çabukluğuyla ölümsüzleştirmeyi başarıyor. O anlar hakkında konuşurken "Çarpıcı bir karşılaşmaydı!” ifadesini kullanan fotoğrafçı, o anı "Arkama döndüm, onu gördüm ve deklanşöre bastım. Hepsi bu!" diye anlatıyor.

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