2024 yılının en iyi su altı fotoğrafları

Su altı fotoğrafçısı Becky Kagan Schott ödüllü fotoğrafının hikayesini şöyle anlatıyor “Bu neredeyse 6 yıldır mükemmelleştirmeye çalıştığım bir görüntü. Yıllar boyunca Kyle Spangler'ın enkazında çeşitli koşullar yaşadım ve bu çekimi birkaç kez yapmayı denedim. Bir zamanlar çok fazla ortam ışığı vardı, bu yüzden ışıklar suyu o kadar fazla delmiyordu ve donuk görünüyordu ve diğer zamanlarda görüş iyi değildi ya da termoklin çok aşağıya inerek 30 metre yüksekliğindeki direğin tepesini kesiyordu. Derken bu görüntüyle karşılaştım. Tamamen rastlantıydı ama ömrümün en önemli anlarından biri oldu."
Fotoğrafta görülen Kyle Spangler enkazı Thunder Bay Ulusal Deniz Koruma Alanı'nda korunan en sağlam kanal gemilerinden biri. 1860 yılında batan guletin direkleri hala dik, pruvadan sarkan çapalar, sintine pompaları, kıç kabini, gemi dümeni ve isim plakası hala yerinde olan gemi enkazı, 19. yüzyılın ortalarından kalma Büyük Göller yelkenli guletinin muhteşem bir örneğidir.