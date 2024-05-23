2024 yılının en iyi su altı fotoğrafları

Su altı fotoğrafçısı Lisa Stengel imzası taşıyan bu fotoğraf pek çok uluslararası balıkçı tarafından "takdire şayan" olarak yorumlandı.

Stengel o anı "Lambuka adlı balığın saldırılarının sesine odaklandım ve bu belirgin sesi kameramla takip ettim. Bütün koşullar şans eseri birleştiğinde bana sadece bu özel anı ölümsüzleştirmek kaldı" diye anlatıyor.