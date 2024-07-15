Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: FETÖ'cü askerler nasıl gizlendi?

Telefonum emir subayındaydı. Nitekim o telefonu daha sonra bulamadık. Birçok telefonu terk edilmiş durudaydı. Benim telefonum yoktu. Emir subayına teslim ettiğim telefonu bir daha görmedim. Emir subayı içeri girdi 'Başımıza geçmezseniz size sıkarım' dedi. Biz de üzerine yürüdük 'Sık ulan şerefsiz' dedik. Ağzımız kapatıldı, nefes alamıyorduk. Bizi zaptetmek için ağzımıza, burnumuza bir şeyler tutuyordu. Orada bir kopukluk oldu. Düştük kalktık, koltuğa oturduk. 'Kelepçeyi çıkarın' diye bağırdık. Kasatura ile kanırtmak suretiyle kopardılar. Daha sonra boğazımıza tuttuklarının eter olduğunu öğrendik. Oturduktan sonra 'gidiyoruz' dediler. Saat 11'e gelmiş. Makam odasından çıktık. Bütün özel kuvvet unsurları oradaydı. Ellerinde silahlar, yüzleri robot gibi, mankurtlardı. 'Sizin ne işiniz var burada?' dedim.

Karşıda birisi tüfeği tutup geri geri gidiyordu. Onlara bağırmıştım 'defolun gidin' diye. Orada itiş kakış oldu. Kefen bile istedim ben. Kıyafetin bütünlüğü vardı. Tabancam üstümde yoktu. Çıktık, Genelkurmay'ın ortasına helikopter indirmişler. Yolda giderken itiş kakış oldu. Helikopterde tüfeği doğrulttular, tekmeyle müdahale ettik. Akıncı üssüne vardık. Orada bizi odaya aldılar. Odada gelişler-gidişler oldu. Generaller, albaylar girip, çıkıyorlar. Bunların derdi, 'darbe girişimini başlattık başımızda olun' dediler.