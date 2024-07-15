Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: FETÖ'cü askerler nasıl gizlendi?

Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: FETÖ'cü askerler nasıl gizlendi?
Düzenleme: Kaynak: Habertürk

Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimiyle ilgili o geceye dair yaşadıklarını Habertürk canlı yayında anlatıyor...

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Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: FETÖ'cü askerler nasıl gizlendi? 1

15 Temmuz darbe girişimi gecesi, darbecilerin ilk saldırı noktalarından biri Genelkurmay Karargahı oldu. FETÖ'cü darbeciler, komuta kademesini etkisiz hale getirerek devleti ele geçirmeyi planladılar. O gece Karargah'ta yaşananlar, darbenin en kritik anlarından birini oluşturdu. Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Habertürk canlı yayınında yaşadıklarını an be an anlatıyor... İşte o anlar...

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Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: FETÖ'cü askerler nasıl gizlendi? 2

İşte Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar...

"15 TEMMUZ BÜYÜK BİR ALÇAKLIK"

Bizim 2500 yıllık çok geniş tarihimiz var. Büyük milletin mensuplarıyız. Tarihin akışı içinde her zaman tarih yaşamak için değil, oradaki acılardan ibret almak, şanlı şöhretli taraflarından ilham almak için tarihe bakmak lazım. Bu süreç içinde karşılaştığımız olay var. Hain darbe girişi bunların hiçbirine benzemiyor. Büyük bir alçaklık, namussuzluk. 15 Temmuz gecesi büyük ihanetle karşılaştık. Devlet yapısında büyük bir yıkıma sebep oldu, toplumumuzda da öyle. 252 şehit verdik. Yaralılar çok ıstırap çektiler. Resul diye bir kardeşim vardı, bağırsaklar elinde geziyordu. Birçok yaralımız var hepsi önemli ve değerlidir.

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Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: FETÖ'cü askerler nasıl gizlendi? 3

"SUDAN SEBEPLERLE ELEBAŞINI VERMİYORLAR"

Türkiye uydu gibi yönetilecekti. Ne Azerbaycan'la kardeşlerimize önem vereceklerdi. Ne Libya ile ilişkilerimize saygı göstereceklerdi. FETÖ elemanlarının yurt dışında kollanmaları bunun açık göstergesi. Şu anda birçok FETÖ hesabı Cumhurbaşkanımıza ve bizlere karşı yalan iftira, tacizde bulunmayı sürdürüyor. Bunlar korunuyor, kollanıyor. Avrupa'dan, Amerika'dan yapıyorlar. Oradaki ilgili birimler tedbir almıyorlar. Adalet Bakanlığımız 80-100 klasör gönderdi FETÖ elebaşının Türkiye'ye iadesi için. Sudan gerekçelerle cevap vermediler. Bu mücadeleyi devlet olarak sürdüreceğiz.

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Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: FETÖ'cü askerler nasıl gizlendi? 4

TSK'DA FETÖ NE KADAR BİLİNİYORDU?

7 Şubat 2012'ye kadar teröristle alakalı konusunda, kendilerini kuzu postuna büründürmek suretiyle kendilerini kamufle ettiler. 7 Şubat'ta gördük. 17-25 ve 15 Temmuz'a geldik. F tipi diye gerçeklik vardı daha sonra paralel devlet yapısına dönüştü. F tipi dinleme yapar, yalan yanlış, imzalı imzasız mektuplar gönderir, kumpas davaları açar. 17-25'de gerçek yükü görülmeye başladı. Ondan sonra istihbarat birimlerimiz ve diğer kurumlarımız. Bunlar baştan itibaren çeşitli birimlere nüfuz etmişler aynı şekilde silahlı kuvvetlere. 10 bin 5 kişinin ilişiğini kesmiştik Bakan onayıyla. 15 Temmuz'dan sonra. Toplam 24 bin 652'ye ulaştı. Bir şekilde subay, general sızmış. Yargıda, istihbaratta, silahlı kuvvetlerimizde, üniveritelerimizde operasyon var.

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Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: FETÖ'cü askerler nasıl gizlendi? 5

FETÖ'NÜN KUMPAS DAVALARI

Askeri hapishaneye ilk defa rütbeliler gelmeye başladı. Olabildiğince komutanlarımızdan yardımıyla siyah elbise giydirilmesini kaldırdık. Hukuk çerçevesinde yapılacak ne varsa yapıldı. İnsani anlamda, askeri ve idari anlamda yapılacakları yapmaya çalıştık. O dönem içinde değişiklikler yapıldı. Hukuki anlamda süreç devam ediyordu. Kara Kuvvetleri Komutanı olduğumuzdan itibaren "burada Türkiye sathında her gittiğimiz yerde vazifemizi hukuk çerçevesinde, şeffaf yapacağız" demiştik. Personelimizi eğittik. Geçmişte karşılaştığımız bazı problemlerin tekerrür etmemesi için bunları vermeye çalıştık. Etrafımızda yakın çalıştığımız subay ve generaller var. Onların tavrından bazı farklılıkları sezdik. İstihbarat birimlerine tekrar tekrar sorduk. 'Herhangi bir kayıt yoktur' diye cevap geliyordu.

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Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: FETÖ'cü askerler nasıl gizlendi? 6

FETÖ'CÜ ASKERLER NASIL GİZLENDİ?

Bu arkadaşlarla çalıştığımız sırada ne basından çıkanlardan ne duyumlar ne varsa takip ettik. Üzerine gittik. Bilgi ve belge toplamaya çalıştık. 2015'te Genelkurmay Başkanı olmuştum. Kuvvet komutanları ve 2. Başkan 'arkadaşlar anayasa, hukuk çerçevesinde şeffaf çalışacağız' dedim. Elimizde yasal bir kanıt yoktu. Şüpheler vardı. İsimler tartışılıyor. Filanca kişi nasıl bir adam? 2016 Şurası'nda buna izin vermeyeceğimizi söylemiştim. Ne biliyorsanız, ne görüyorsanız, evine gidin, annesine babasına sorun, köyüne kasabasına sorun. 2016 Ağustos'una geldiğimizde kanaat sahibi olun diye emir verdim. Buna göre arkadaşlarımız çalışıyorlardı. Geldiğimiz nokta da arkadaşlarımızla bu bilgiler ve belgeler ilerledi. YAŞ çalışmasına bu anlayışla geldik. Olabildiğince gizli tuttuk. O zaman Yaşar Güler Paşa 2. Başkandı. 120-130 civarında general ve amiralın orduda kalmasının uygun olmayacağını tespit ettik.

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Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: FETÖ'cü askerler nasıl gizlendi? 7

"KORKU VE PANİKTEN ERKENE ALDILAR"

Sayın Cumhurbaşkanımızla konuştuğumuzda, siyasi, sivil kesimlerin de olduğunu söyledik. Sağolsunlar desteklediler bizi. Esasen bundan dolayı bazı bilgilere göre sonbaharda yapılacak olan hain darbe girişimini bu korku ve panikten dolayı Temmuz'a alındığı konusunda bir kanaat ve bilgi var. Yaklaşımımızın ne kadar doğru olduğunu terör örgütünün paniklediğini anlıyoruz. Tasfiye edeceğimizi gördüler, sapık yola başvurup darbe girişiminde bulundular. Bu kadar büyük olacağını, paralel devlet yapısının darbe girişiminde bulunacağına ihtimal vermiyoruz. Benim yaşadığım en büyük şok buydu. Bizim normal komutan arkadaşlarımız her konuya vakıftır. Asker olarak geçerken evladımıza sorarız 'nasılsın', 'sağol' derdi. Size özel kalem müdürlüğü yaıpmış, albaydan yarbaydan başka şeyler duyuyorsunuz. Burada 24 bin kişi atıldı. TSK'nın gücünün azaldığı gibi anlayışlar var bu tamamen yanlış.

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Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: FETÖ'cü askerler nasıl gizlendi? 8

DARBE AKŞAMI NELER KONUŞULDU?

Genelkurmay karargahındaydım. Yaşar Paşa geldi. bir binbaşının 'MİT Başkanı'nın alınacağını' söyledi. 'Gelsin bir konuşun' dedim. Durumun kritikliğini anlayalım diye Bakan Bey'le konuştuk. Hakan Bey, 2. Başkan ve Kara Kuvvetleri komutanı ile durumu tezekkür ettik. Zaten Cuma günü. Mesai bitmiş. Geçmişte buna benzer duyumlar almıştık. Garnizon komutanı rahmetli Servet Paşa'ydı, gidip zırhlı birliklerde yatmıştı. Asılsız çıktı. Biz teenni ile dikkatli bir şekilde davrrandık. "Uçuşu, havadaki uçakları indirelim, uçaklara müsaade etmeyelim" dedik. Neler yapabileceğimizi madde madde belirledik. Terbirleri açık ve şekilde direk emirleri verdim. Harekat Merkezi'ni aradım. Harekat Merkezleri 365 gün onlarca kişinin, uzmanın çalıştığı bir sistem. Bu sistem süratli çalışır. Bizim verdiğimiz emir, 19.25'te Kars'daki havaalanına gitmişti.

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Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: FETÖ'cü askerler nasıl gizlendi? 9

"DARBECİLERE 'SIKACAKSAN SIK' DEDİM"

Odamızda çalışıyorduk. Kapı çalındı içeri biri girdi. Mehmet Dişli girdi. 'Biraz sonra göreceksiniz' dedi kaba bir şekilde. Makam masasında oturmuyordum. Çalışma masasında oturuyordum. 'Taburlar, tugaylar çıktı geliyor, bizim başımıza geçin' dedi. 'Sen manyak mısın, sakın ha böyle bir şey olmaz' dedim. Bağırdık, çağırdık. İçeri bir sürü asker girdi. Normal değildi. Şok dediğim o. Hipnotize olmuşlar gibiydi. Emir subayı, korumalar, tanıdığım tanımadığım kişiler içeri daldılar. Bağırıp, çağırıyoruz. Dışarıdan sesler duyuluyormuş. Bazıları küfür ediyordu.

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Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: FETÖ'cü askerler nasıl gizlendi? 10

Telefonum emir subayındaydı. Nitekim o telefonu daha sonra bulamadık. Birçok telefonu terk edilmiş durudaydı. Benim telefonum yoktu. Emir subayına teslim ettiğim telefonu bir daha görmedim. Emir subayı içeri girdi 'Başımıza geçmezseniz size sıkarım' dedi. Biz de üzerine yürüdük 'Sık ulan şerefsiz' dedik. Ağzımız kapatıldı, nefes alamıyorduk. Bizi zaptetmek için ağzımıza, burnumuza bir şeyler tutuyordu. Orada bir kopukluk oldu. Düştük kalktık, koltuğa oturduk. 'Kelepçeyi çıkarın' diye bağırdık. Kasatura ile kanırtmak suretiyle kopardılar. Daha sonra boğazımıza tuttuklarının eter olduğunu öğrendik. Oturduktan sonra 'gidiyoruz' dediler. Saat 11'e gelmiş. Makam odasından çıktık. Bütün özel kuvvet unsurları oradaydı. Ellerinde silahlar, yüzleri robot gibi, mankurtlardı. 'Sizin ne işiniz var burada?' dedim.

Karşıda birisi tüfeği tutup geri geri gidiyordu. Onlara bağırmıştım 'defolun gidin' diye. Orada itiş kakış oldu. Kefen bile istedim ben. Kıyafetin bütünlüğü vardı. Tabancam üstümde yoktu. Çıktık, Genelkurmay'ın ortasına helikopter indirmişler. Yolda giderken itiş kakış oldu. Helikopterde tüfeği doğrulttular, tekmeyle müdahale ettik. Akıncı üssüne vardık. Orada bizi odaya aldılar. Odada gelişler-gidişler oldu. Generaller, albaylar girip, çıkıyorlar. Bunların derdi, 'darbe girişimini başlattık başımızda olun' dediler.

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Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: FETÖ'cü askerler nasıl gizlendi? 11

"YAPTIĞINIZ ŞEREFSİZLİKTİR, ALÇAKLIKTIR DEDİM"

Kışladan giriş ve çıkışların esasları bellidir. Özel Kuvvetler, zırhlı birliklerin dışarı çıkmasına hangi akıl müsaade eder? 'Şapkalarınızı giyin, yemeklerinizi yiyin' diye emir verilebilir mi? Benim mizacımı biliyorlar. Anayasa, hukuk, mevzuat diyordum hep. Ne olduğumuzu anlamaları lazım. Kendilerine bir hayal kurmuşlar. Orada bana 'darbe başarılı ile devam ediyor' başımıza geçin dediler. Biz de küfürlü bir şekilde 'yaptığınız büyük şerefsizlik, alçaklıktır' dedim. 'Siz bir kere bataklığa battınız, bundan sonra erkeklik, mertlik gösterip, gidip savcıya, polise, inzibata kime teslim olacaksanız olun' dedim. Bunlar birkaç kez gidip geldiler.

"SİZİ FETULLAH GÜLEN'LE GÖRÜŞTÜREBİLİRİZ DEDİLER"

Ömer, Devrim, Mehmet Dişli, Akın Öztürk, Kubilay vardı. 'Bu bildiriyi bana okur musunuz' dediler. Elimin tersiyle ittirdim, almadım. Bu sefer kendileri okudular. Bildiride ekonomi konusunu okudular. 'Siz kimsiniz ne anlarsınız' diye bağırıp çağırdım. 'Başınız, kıçınız kim?' dedim. İsterseniz kanaat önderiyle Fetullah Gülen'le sizi görüştürebiliriz' dediler, reddettim. Sabaha karşı moralleri bozulduktan sonra beni Cumhurbaşkanımızla görüştürmek için uğraştılar, ulaşamadıklarını söylediler.

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Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: FETÖ'cü askerler nasıl gizlendi? 12

"AKIN ÖZTÜRK 'BEN DE GELEYİM' DEDİ"

Orada televizyon var. Bir ara televizyonu açıyorlar, sonra kesiliyor. Polis harekat merkezinin bombalanmasını gördüm. Sabaha karşı Boğaz Köprüsü'nde askerlerin perişan halini gördükten sonra. Nihayet 'Hakan Bey'e ulaştık' dediler. Çok kısa görüşmemiz oldu. Hanımla 10-20 saniye kadar konuşabildik. Onlar evdeler, onlar da ayrı bir dram yaşıyorlar. Sayın Başbakanla, Binali Bey'le konuştum. Bu arada pistler bombalanıyordu. Uçakların kalkmaması için. Onlar üzerinde panik yaptı. Genelkurmay'a gideceğimi söyledim. 'Çankaya'ya gidin' dediler. Araba ayarlamışlar. Akın Öztürk de geldi. 'Ben de gideyim' dedi. Israr ettim 'Sen burada kal' dedim. Şaşırmışlardı, panik havası vardı.

"MEHMET DİŞLİ 'BEN DE GELECEĞİM' DEDİ"

Odadaydım, 'dışarı çıkıp nefes alayım' dedim. Odadakiler 'dışarıda siviller var' dediler. Helikoptere bindik. Mehmet Dişli'ye 'sen de gelme' dedim. 'Benim gelmem lazım, ateş ediyorlar, darbecilerle irtibat halinde olacağım, 'ateş etmeyin' diye muhabereyi sağlayacağım' dedi. Çankaya'ya geldik. Tuğrul Türkeş Bey'in odasıymış. Bizi oraya aldılar. Büyük şoklar yaşamışız. Kafamıza tabancayı dayamışlar. İlk andan itibaren Mehmet Dişli'nin bunlarla birlikte olduğunu arkadaşlarımıza söyledik.

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Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: FETÖ'cü askerler nasıl gizlendi? 13

"EVİMİZDEKİ ASTSUBAY DA FETÖ'CÜ ÇIKTI"

Yargı bunu hassas bir şekilde değerlendirdi kararı verdi. Mahkum olanlar kesinlik kazandı. Çankaya'da otururken eski Milli Savunma Bakanımız İsmet Yılmaz Bey 'Malatya'da şunlar oluyor' dedi. Orada telefon konuşmamız oldu 'teslim olmalarını sağlayın' dedim. Hanımla konuştum, ağlıyordu. Onun ağlamasından biz de duygusallaştık. Evlerde bize yardımcı olan astsubay vardı. Bir gardiyan gibi ailelerimizi enterne etmiş. O da FETÖ'cüydü. İletişimizi kesmiş. Telefonla görüştürmüyormuş. Son derece zalim tutum içindeymiş. Eşimin tanıdığı yüzler bunlar. Sosyal medyada FETÖ'cüler öldüğümüz şekilde yayınlar yapmış. Hanım ve çocuklar perişen vaziyetteler.

"YILLARCA DARBEYE HAZIRLANMIŞLAR"

Burada Cumhurbaşkanımıza hepimizin şükran duyması lazım. Son derece istikrarlı tutum takındı. Bayrağına, sancağına, vazifesine bağlı silahlı kuvvetlerimizin kahir ekseriyeti, polis ve jandarmamızın büyük çoğunluğuna saygı duymak lazım. 12 saat sürdü bu iş. Yıllarca hazırlanmışlar. Bu girişimin 12 saatte sona ermesi büyük bir olay.

"YAZILI SORULARA CEVAP VERDİM"

Bu olaylar oldu, alçak darbe girişimi bitince yargı safhası başladı, hukuki safha başladı. Ertesinde bir savcı arkadaşımız geldi. Biz ifademizi verdik. "Bizim esasımız anayasa, mevzuat, bilim ışığında yaptıklarımız oldu" dedi. Soruları cevapladık. Meclis'ten gelen teklife gitmeme durumumuz yok. Bize yazılı soru gönderdiler, cevapladık. Bir daha da talep olmadı. Arkadaşlarımıza zaman zaman soruyorum. Yazılı sorulara verdiğimiz cevapları okudunuz mu diye. 'Hayır' dediler. Meclis tutanaklarında sayfalarca neyin olup neyin olmadığını araştırma komisyonuna cevabımızı verdik. Orada duruyor onlar. Mahkemeye, savcılığa verdiğimiz ifadeler var. Herkes ulaşabilir, bakabilir.

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