Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: FETÖ'cü askerler nasıl gizlendi?

15 Temmuz darbe girişimi gecesi, darbecilerin ilk saldırı noktalarından biri Genelkurmay Karargahı oldu. FETÖ'cü darbeciler, komuta kademesini etkisiz hale getirerek devleti ele geçirmeyi planladılar. O gece Karargah'ta yaşananlar, darbenin en kritik anlarından birini oluşturdu. Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Habertürk canlı yayınında yaşadıklarını an be an anlatıyor... İşte o anlar...