Kira zammında yeni dönem! İşte merak edilen 6 soru ve cevabı

Bu sınırlama, enflasyon oranlarının altında bir kira artışı anlamına geldiğinden, ev sahipleri ile kiracılar arasında çeşitli anlaşmazlıklara yol açtı. Bazı durumlar mahkemelik olurken, bazıları arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturuldu. Özellikle beş yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmeleri bulunan taraflar, kira bedellerinin yeniden belirlenmesi için dava açtılar.

Arabuluculuk sistemi, bazı anlaşmazlıkların çözümünde etkili olsa da, anlaşma sağlanamayan durumlar yargı sürecini devam ettirdi. 2 Temmuz'dan itibaren yüzde 25'lik kira artış sınırının kaldırılmasıyla, eğer kira kontratlarında belirli bir artış maddesi yoksa, kira bedelleri Tüketici Fiyat Endeksi'nin son on iki aylık ortalamasına göre ayarlanacak. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay düzenli olarak açıklanan bir veridir.