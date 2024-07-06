Kira zammında yeni dönem! İşte merak edilen 6 soru ve cevabı

4-EV SAHİPLERİ TÜFE ORTALAMASININ ÜZERİNDE ZAM İSTEYEBİLİR Mİ?
Türkiye'de kira artışları ile ilgili hukuki düzenlemeler, ev sahiplerinin TÜFE'nin üzerinde zam yapma taleplerini sınırlıyor. Örneğin, bir kiracı kira yenileme döneminde yüzde 25 oranında bir artışla karşılaşsa bile, mal sahibi bu oranın üzerinde ek bir zam talebinde bulunamaz. Yıllık kira artışı, sadece bir kez ve en fazla 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yapılabilir.
Ancak, yüzde 25'lik sınırlama nedeniyle kira bedeli piyasa değerinin altında kalan evlerde, bazı ev sahipleri kiracılarla anlaşarak daha yüksek oranda zam yapabilmektedir. Hukuki olarak, beş yılı aşkın süredir oturan kiracılara karşı kira tespit davası açılabilirken, sabit bir oranın belirlendiği durumlarda, taraflar arasındaki mağduriyeti gidermek için uyarlama davaları da görülebilmektedir.