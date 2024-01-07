2024'te de dev zamlara hazır olun

Milli Gazete’nin haberine göre, 2023 yılının Mayıs aylarında yapılan seçimlerin AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lehine sonuçlanması ile beraber zamların da ardı arkası kesilmiyor.

2024’ün daha ilk günlerinde şimdiden sigara, kola ve cipslere zam geldi. Ürünlere gelen zamlar sadece gıda ile ürünleri ile sınırlı kalmamış, kişisel bakım ve deodorant ürünlerine de zamların geldiği sosyal medyada kullanıcılar tarafından öncesi ve sonrası şeklinde paylaşılmıştı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2024 yılında iğneden ipliğe her şeye zam gelinmesine devam ettiğini açıklarken yeni açıklanan asgari ücretin daha ceplere girmeden eridiğini açıkladı.

Dündar’ın yaptığı açıklamalarda alkollü ürünlerin yanı sıra cips ve kola gibi günlük hayatta sık sık tüketilen gıdalara da zamların geldiği görülüyor.

Dündar’ın 2024 yılı itibari ile kendi hesabından yaptığı zam paylaşımları şu şekilde: