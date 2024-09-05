2024'te emekli zammı ne kadar olacak? SGK uzmanı oran verdi

Temmuz ve ağustos aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 2024 yılı için emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammın hesaplamaları netleşmeye başladı.

CNN TÜRK Muhabiri Emel Telli’ye açıklamalarda bulunan SGK Uzmanı Melis Elmen, yeni yıl itibarıyla emekli maaşlarına yapılacak artışın detaylarına dair şu bilgileri verdi:

YÜZDE 5,78’LİK ZAM GARANTİSİ

Elmen, "Son 6 aylık enflasyon verilerine göre, ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın ne kadar olacağı belirginleşmeye başladı. TÜİK, temmuz ayı enflasyonunu %3,23; ağustos ayı enflasyonunu ise %2,47 olarak açıkladı. Bu veriler ışığında, emekli maaşlarına yapılacak en az %5,78’lik bir artış şu an için garanti görünüyor. Ancak, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran artabilir. Her ayın 3’ünde açıklanacak olan bu veriler, yıl sonundaki enflasyon oranını ve dolayısıyla emekli maaşlarına yapılacak zammı netleştirecek."

YÜZDE 15-20 ARASINDA ZAM BEKLENİYOR

Elmen, "Şu anda enflasyon tahminlerimiz TÜİK’in öngördüğü %50,52 civarında. Bu doğrultuda, maaş artışının en az %15 ila %20 arasında olmasını bekliyoruz. Ancak, kesin bir rakam vermek için 4 aylık verilerin açıklanmasını beklemek gerekecek" dedi.