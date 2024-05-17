2024’te köprü ve otoyollardan rekor gelir

AKP iktidarında Türkiye'de vatandaşlar, neredeyse her alanda büyük hak kayıpları yaşarken, ulaşım haklarını kullanırken bile yüksek maliyetler nedeniyle iki kez düşünmek zorunda kalıyorlar.

2024 yılı itibarıyla ücretli yol, köprü ve tünellerin geçiş ücretlerine bir zam daha yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen bu altyapıların geçiş ücretleri yüzde 60'a varan oranlarda arttı.

2024 yılının ilk beş ayında yapılan zam oranı yüzde 181,6'ya ulaştı.

Merkezi yönetim bütçe verileri, yüksek geçiş ücretleri nedeniyle elde edilen büyük gelirleri de ortaya koydu.

2024 yılının ilk çeyreğinde yol, köprü ve tünellerden elde edilen gelir, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 406,9 arttı.

Ocak-Nisan 2024 döneminde vatandaşların yol ve köprü geçişleri için ödediği para toplamda 371 milyon 112 bin TL olarak kaydedildi.

Ocak: 36 milyon 520 bin TL

Şubat: 138 milyon 307 bin TL

Mart: 37 milyon 191 bin TL

Nisan: 159 milyon 94 bin TL

YURTTAŞIN CEBİNE KÖPRÜ

18 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla bazı yol ve köprülerde otomobiller için uygulanan tarife şöyle:

Boğaziçi Köprüsü: 24 TL

Osmangazi Köprüsü: 399 TL

Çanakkale Köprüsü: 419 TL

Ankara-Niğde Otoyolu: 295 TL

İstanbul-İzmir Otoyolu: 984 TL