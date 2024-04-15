2024’ün dış mekan trendleri

Kaynak: Haber Merkezi
2024’ün dış mekan trendleri
Birlikte yaşamayı kolay hale getiren ve işlevsel bir estetiğe odaklanan 2024 trendleri, dış mekanları hayatımızın önemli bir parçası haline getiriyor.

2024’ün dış mekan trendlerinde bahçe mobilyası ve aksesuarlarında topraksı doku ve natural renkler ön planda yer alıyor.

Bu natural renklere kahverengi tonların yanı sıra yeşil tonlar da eşlik ediyor. Bu renkler sadece mobilyanın kumaşında değil boyanmış mobilyalarda da görülüyor.

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Dış mekanın mutfağında ise en çok tercih edilen eşyaların başında bordo veya yeşil mermer ürünler yer alıyor.

Bahçe mobilyalarında en çok dikkat edilen unsur ise konfor. Metal veya ahşap ayrımı olmadan hepsinde dikkat edilen en önemli şey konforlu olması.

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Bahçe masasında ise oval formlar kullanılıyor. Kullanılan bu oval formlar masadaki insanların birbiriyle daha fazla iletişim kurmasına yardımcı oluyor.

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Bahçede kullanılacak dekoratif ürünlerin başını ise heykeller çekiyor. Bahçenin büyüklüğüne göre çeşitli boylarda heykeller görmek mümkün.

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