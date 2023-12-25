2024’ün güzellik ve moda trendleri açıklandı

2024 yılında cildimizi şımartmak için harika fırsatlar olacağının altı çizildi. Kişisel bakımın önemi arttıkça, lüks losyonlar ve evde SPA keyfi yapabileceğimiz ürünler çok talep göreceği bildirildi.

2024 yılında cildimizi şımartmak için harika fırsatların olacağının altı çizildi.

Kişisel bakımın önemi arttıkça, lüks losyonlar ve evde SPA keyfi yapabileceğimiz ürünler çok talep göreceği vurgulandı.

2024 yılında retro tarzının geri döneceği ifade edildi. Sokak modasında “büyükbaba stili” olarak adlandırılan, şık hırkalar, örgü kazaklar ve vintage aksesuarlar göz alıcı olacağının altı çizildi.

2024 yılında retro tarzı geri döneceğinin altı çizildi. Sokak modasında “büyükbaba stili” olarak adlandırılan, şık hırkalar, örgü kazaklar ve vintage aksesuarlar göz alıcı olacağı bildirildi.

2024 yılında göz makyajı renk cümbüşü olacağı vurgulandı. 80'li ve 90'lı yılların popüler renkli farları yeniden moda olacağı bildirildi. Özellikle su mavisi tonlarındaki Aquamarin makyajı, gözleri ön plana çıkaracağının altı çizildi.

2024 yılında göz makyajı renk cümbüşü olacak. 80'li ve 90'lı yılların popüler renkli farları yeniden moda olacağı vurgulandı. Özellikle su mavisi tonlarındaki Aquamarin makyajı, gözleri ön plana çıkaracağının altı çizildi.

2024 yılında bol kesim kıyafetler rahatlığı ve şıklığı bir arada sunacağı bildirildi. Oversize parçalar, hem kış hem de yaz sezonunda gardıropların vazgeçilmez olacağı ifade edildi.

2024 yılında bol kesim kıyafetler rahatlığı ve şıklığı bir arada sunacağının altı çizildi. Oversize parçalar, hem kış hem de yaz sezonunda gardıropların vazgeçilmezi olacağı ifade edildi.

2024 yılında kıyafetlerden ayakkabılara, saçlardan mücevherlere kadar her şeyde kurdele detayları göreceği bildirildi. Kurdeleler, hem romantik hem de eğlenceli bir görünüm sağlayacağının altı çizildi.

2024 yılında kıyafetlerden ayakkabılara, saçlardan mücevherlere kadar her şeyde kurdele detayları görecemizin altı çizildi. Kurdeleler, hem romantik hem de eğlenceli bir görünüm sağlayacağı ifade edildi.

2024 yılında çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik ön planda olacağı bildirildi. “Kendin yap” akımı, hem tasarruf etmemizi hem de yaratıcılığımızı ortaya koymamızı sağlayacağı vurgulandı.

2024 yılında çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik ön planda olacağı ifade edildi.

“Kendin yap” akımı, hem tasarruf etmemizi hem de yaratıcılığımızı ortaya koymamızı sağlayacağının altı çizildi.