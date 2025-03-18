2025 MEB EKYS başvuruları ne zaman başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025 MEB-EKYS) için başvuru süreci başladı. 15-21 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvurular, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ve ÖSYM başvuru merkezlerinden yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sınava, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında müdür veya müdür yardımcısı olmak isteyen adaylar başvurabilecek. Başvuru yapacak kişilerin, en az iki yıl öğretmenlik yapmış olması gerekiyor. Bu süre, adaylık dahil tüm hizmet süresini kapsıyor ve başvurular için son tarih olan 21 Ocak 2025 esas alınarak hesaplanıyor.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra 950 TL sınav ücretini 22 Ocak 2025 tarihine kadar ilgili bankalara yatırmalı. Geç başvuru yapacak adaylar için sınav ücreti yüzde 50 artırımlı (1.425 TL) olarak belirlendi.

EKYS SINAVI NE ZAMAN?

2025 MEB EKYS, 2 Mart 2025 Pazar günü saat 10:15’te gerçekleştirilecek. Adaylara, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sınav sonuçları ise 21 Mart 2025’te açıklanacak.

SINAV KONUSU

EKYS’de adaylara yöneltilecek soruların konu ve ağırlıkları şöyle:

Genel Kültür: Yüzde 20

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: Yüzde 10

Değerler Eğitimi: Yüzde 10

Eğitim ve Öğretimde Etik: Yüzde 10

Eğitim Bilimleri: Yüzde 30

Mevzuat: Yüzde 20

ÖSYM’nin yayımladığı sınav kılavuzunda detaylara yer verildi. Adaylar, sınava dair tüm bilgileri https://ais.osym.gov.tr adresinden takip edebilir.