2025 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav tarihleri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
2025 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav tarihleri belli oldu

2025 yılı 1. dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavları, 2-3 Ağustos’ta Ankara, İstanbul ve İzmir’de düzenlenecek.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2025 yılı 1. dönemine ilişkin serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları, 2 ve 3 Ağustos'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 7-30 Nisan, tekrar katılacaklar için 4-17 Temmuz olarak belirlendi.

2025-serbest-muhasebeci-mali-musavirlik-sinav-tarihleri-belli-oldu-yenicag-2.jpg

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 30 Nisan itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.

Sınava katılacakların TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden "https://login.tesmer.org.tr" adresine girerek ön başvuru yapmaları isteniyor.

Yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli olduYeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu

Duyuruda sınava ilişkin esaslar, sınav konuları, başvuru için gerekli belgeler ve işlemlere ilişkin detaylar da yer alıyor.

2025-serbest-muhasebeci-mali-musavirlik-sinav-tarihleri-belli-oldu-yenicag-1.jpg

Yeminli mali müşavir, vergi müfettişliğiyle başlayan kariyer yolculuğunun basamaklarını açıkladıYeminli mali müşavir, vergi müfettişliğiyle başlayan kariyer yolculuğunun basamaklarını açıkladı

Son Haberler
FETÖ’ye İzmir’de büyük darbe: 10 gözaltı!
FETÖ’ye büyük darbe!
Saelemaekers'ın Roma'daki geleceği belirsizliğini koruyor
Saelemaekers'ın Roma'daki geleceği belirsizliğini koruyor
Özel'e AKM'de saldırı! CHP’den yetkililere soruşturma
Özel'e AKM'de saldırı! CHP’den yetkililere soruşturma
Arjantin'i ayağa kaldıran olay! Maradona'nın ölümüne ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı
Arjantin'i ayağa kaldıran olay! Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı
Spor yapmadan önce bunu yapmazsanız aniden ölebilirsiniz
Spor yapmadan önce bunu yapmazsanız aniden ölebilirsiniz