Google, 2025 Yılının Arama Trendleri (Year in Search), listesini yayınladı. Bu yıl Türkiye'de en çok aranan genel başlıklar arasında Gemini, İstanbul Depremi, Eşref Rüya, ve Türkiye-İspanya karşılaşması ile Squid Game yer aldı.
İsim kategorisinde ise en çok aranan kişi Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen.
Osimhen dışında ilk 10 isim arasında 7 sporcu yer alırken, Fenerbahç Başkanı Sadettin Saran da listede kendine yer buldu.
İşte o liste:
1) Victor Osimhen
2) Fatih Ürek
3) Sadettin Saran
4) Leroy Sane
5) Talisca
6) Ederson
7) Alperen Şengün
8) Sevil Akdağ
9) Lemina
10) Diego Carlos