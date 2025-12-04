Google, 2025 Yılının Arama Trendleri (Year in Search), listesini yayınladı. Bu yıl Türkiye'de en çok aranan genel başlıklar arasında Gemini, İstanbul Depremi, Eşref Rüya, ve Türkiye-İspanya karşılaşması ile Squid Game yer aldı.

İsim kategorisinde ise en çok aranan kişi Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen.

Osimhen dışında ilk 10 isim arasında 7 sporcu yer alırken, Fenerbahç Başkanı Sadettin Saran da listede kendine yer buldu.

İşte o liste:

1) Victor Osimhen

2) Fatih Ürek

3) Sadettin Saran

4) Leroy Sane

5) Talisca

6) Ederson

7) Alperen Şengün

8) Sevil Akdağ

9) Lemina

10) Diego Carlos