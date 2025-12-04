Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Edson Alvarez, kısa sürede kendini takımda kabul ettirmeyi başarmıştı. Her geçen gün performansı yükselmeye devam eden başarılı orta saha oyuncusu, Meksika'da da gündem oldu.

28 yaşındaki oyuncu, ülkesinin basınında manşetlerine taşındı.

İşte Edson Alvarez için yazılanlardan öne çıkanlar:

'FENERBAHÇE'DE DEVRİM YAPTI'

TV Azteca: Meksika'nın gururu Edson Alvarez! Karşılaşmalardaki çılgın rakamlarıyla Fenerbahçe'de adeta bir devrim yaptı. Orta sahaya katıldıktan sonra Fenerbahçe'nin savunmasına güven aşıladı. 6.6 ve 7.2 ortalama reytinglere bakıldığında, 6.9 ortalama ile en güvenilir orta sahalardan biri oldu. Pas isabet oranı yüzde 90. Onun olduğu maçlarda takımın savunma dengesi yükseliyor. Top kapma ve pas vermede yüksek katkı sunuyor. Kilit oyuncu olduğundan beri Fenerbahçe kaybetmiyor. Sezon sonunda Fenerbahçe'ye temelli bir katılım yapabilir.

'ETKİLEYİCİ BİR PERFORMANS SERGİLİYOR'

Americamonumentalbolavip: Club America'da yetişen Edson Alvarez, gösterdikleriyle başarılı bir gelecek vaat ediyor. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ayrılığından sonra yedek kulübesine çekilebileceği yönündeki söylentilere rağmen etkileyici bir performans sergiliyor ve takımdaki en önemli oyunculardan biri haline geldi. Taraftarlar, onu en iyi futbolcular arasında görüyor. Galatasaray ile berabere kaldıkları maçta kolektif bir performans sergiledi. Edson'un ilk 11'de başladığı hiçbir karşılaşmada Fenerbahçe henüz maç kaybetmedi.