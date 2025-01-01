2025 yılının ilk bebekleri dünyaya gözlerini açtı

Düzenleme: Kaynak: İHA

2025 yılının ilk bebeklerinin doğumları gerçekleşti. Pek çok ilde ilk haberler geldi.

2025 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi. İlk dakikalarda doğumları gerçekleşti. İzmir, İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Van’da ilk haberler geldi.

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2025 yılının ilk dakikalarında İzmir'de dünyaya gelen ilk bebeğe Mahir Deniz adı verildi. İstanbul'da yeni yılın ilk bebeğini ise Sağlık Bakanı Memişoğlu ziyaret edip altın taktı. İstanbul'da 2025'un ilk bebeği ise Fatma Demir ile eşi Ferhat Demir’in oğlu Ali oldu. Bakan Memişoğlu, Demir ailesini tebrik ederek bebeğe altın taktı.

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Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde ise Bedia ve Karaman Kayalar çiftinin bebekleri Umut, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya geldi.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 2025 yılına girerken, yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi. Siverek Devlet Hastanesi'nde 2025 yılının ilk dakikalarında doğan 4 bebek, hem aileleri hem de hastane personeli tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

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Van'da 2025 yılının ilk bebeği Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Yılın ilk dakikalarında doğan bebeğe 'Eymen' ismi verildi.

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Elazığ'da 2025 yılının ilk saatlerinde Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde 6 bebek dünyaya geldi.

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Düzce'de yılın ilk bebeği Düzce Atatürk Devlet Hastanesi çocuk acilde 00.07'de dünyaya geldi.

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Ordu’da 2025 yılının ilk bebeği, saat 00.15’te dünyaya gelen ‘Umay Lina’ oldu.

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