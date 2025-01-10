2025'in ilk anketi! Birincilikte yarış kıl payı: Bir parti büyük atağa geçti

ORC Araştırma tarafından yapılan yeni yılın ilk seçim anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Anket sonuçlarına göre birinci parti olma yarışı kıran kırana devam ederken bir partinin atağa kalkması dikkat çekti.

2-7 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan araştırmada ankete katılanlar “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunu yanıtladı. Ankete katılanların yüzde 30,2’si AKP’ye oy vereceklerini belirtirken, CHP’ye oy vereceğini deklare edenlerin oranı ise yüzde 29 seviyesinde gerçekleşti.

Ankette dikkat çeken bir sonuç ise AKP ve CHP dışında yüzde 10 ve üzerinde oy alan bir partinin olmaması. Ankette en yüksek orana sahip üçüncü parti olan MHP yüzde 9,2’de kaldı.

MHP’yi ise yüzde 7,5 ile DEM Parti takip ederken, son dönemde atağa kalkan Yeniden Refah Partisi’nin oy oranı ise yüzde 5,1 oldu.

ORC’nin anketinde İYİ Parti’ye oy vereceklerini açıklayanların oranı yüzde 4,4 olurken Zafer Partisi’nin oyu ise yüzde 4,2 seviyesinde ölçüldü. Zafer Partisi’ni ise yüzde 1,8 ise BBP takip etti.

İşte ORC’nin seçim anketinden çıkan sonuçlar: