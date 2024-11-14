2025 yılı için tatil programı yapmak isteyenlerin beklediği 2025'in resmi tatil takvimi belli oldu. 2025 yılı resim tatil günlerinin ağırlıklı olarak hafta içine denk gelmesi nedeni ile resmi tatillere hafta sonu tatillerinin eklenebilecek. Çalışan kesimin bu tarihlerinde yapacak rezervasyon ve uçuş planlarının turizm sektörüne de hareketlilik getirmesi bekleniyor.
RESMİ TATİL TAKVİMİ 2025
Yılbaşı tatili
1 Ocak Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı
Arife – 29 Mart Cumartesi
1. Gün – 30 Mart Pazar
2. Gün – 31 Mart Pazartesi
3. Gün – 1 Nisan Salı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs Pazartesi
Kurban Bayramı
Arife – 5 Haziran Perşembe
1.Gün – 6 Haziran Cuma
2.Gün – 7 Haziran Cumartesi
3.Gün – 8 Haziran Pazar
4.Gün – 9 Haziran Pazartesi
Demokrasi ve Millî Birlik Günü
15 Temmuz Salı
Zafer Bayramı
30 Ağustos Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim Çarşamba