2025 yılı için tatil programı yapmak isteyenlerin beklediği 2025'in resmi tatil takvimi belli oldu. 2025 yılı resim tatil günlerinin ağırlıklı olarak hafta içine denk gelmesi nedeni ile resmi tatillere hafta sonu tatillerinin eklenebilecek. Çalışan kesimin bu tarihlerinde yapacak rezervasyon ve uçuş planlarının turizm sektörüne de hareketlilik getirmesi bekleniyor.

RESMİ TATİL TAKVİMİ 2025

Yılbaşı tatili

1 Ocak Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı

Arife – 29 Mart Cumartesi

1. Gün – 30 Mart Pazar

2. Gün – 31 Mart Pazartesi

3. Gün – 1 Nisan Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Pazartesi

Kurban Bayramı



Arife – 5 Haziran Perşembe

1.Gün – 6 Haziran Cuma

2.Gün – 7 Haziran Cumartesi

3.Gün – 8 Haziran Pazar

4.Gün – 9 Haziran Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü

15 Temmuz Salı

Zafer Bayramı

30 Ağustos Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim Çarşamba