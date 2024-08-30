2025'te asgari ücret kaç lira olacak? IMF'den hükümete korkutan öneri

IMF'in asgari ücret zammı ile ilgili önerisi ekonomistler tarafından tepki ile karşılanırken “acı reçetenin maliyetinin çalışan kesime yüklenmesi olacağı belirtildi.

Bu durumda IMF'in önerisi doğrultusunda asgari ücrete beklenen enflasyon oranında zam olursa 2025 asgari ücret kaç lira olacak?

IMF'İN TEPKİ ÇEKEN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

IMF’nin Türkiye’ye ilişkin önerilerinin de yer aldığı raporda, “Hala yüksek giden enflasyon ataletiyle mücadele edilmesi gerekiyor” denirken, çalışan ücretlerindeki artışlara ilişkin önemli bir vurgu dikkat çekti.

Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyonunun yüzde 38-42 arasında gerçekleşeceğini öngörmüştü. Merkez Bankası Kasım ayında açıklayacağı 3. Enflasyon Raporu'nda bu beklentileri revize görebilir. Ancak bugün itibarıyla IMF'nin ücret artışları için baz alınmasını tavsiye ettiği 2025 sonu için TCMB’nin enflasyon tahmini yüzde 7-21 aralığında bulunuyor ve orta noktası ise yüzde 14...

2025'TE ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA OLACAK?

2023 yılında 11 bin 402 lira olan asgari ücret Ocak 2024’te yüzde 49 oranında zam görerek 17 bin 2 TL’ye çıkarılmıştı.

Eğer hükümet IMF'in asgari ücret tavsiyesini dinler ve gerçekleşen değil beklenen enflasyona göre asgari ücrete zam yaparsa bu zam yaklaşık yüzde 14 civarında olacak.

Yüzde 14'lük bir asgari ücret zammı ise 2024'te 17 bin 2 TL olarak belirlenen asgari ücreti ancak 2 bin 380 lira artışla 19 bin 382 liraya yükseltebiliyor.