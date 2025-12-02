Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün ele alınan Cumhurbaşkanlığı'nın 2026 yılı bütçesiyle, bakanlıkların ve kamu idarelerinin bütçe görüşmeleri tamamlanmış oldu. Bütçe teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri 8 Aralık Pazartesi günü başlayacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerinin kabul edilmesinin ardından Bütçe Kanun Teklifi'nin maddelerinin görüşmelerine geçildi. 15 maddeden oluşan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 7 maddeden oluşan 2024 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi komisyonda kabul edildi.

Komisyonda görüşülmekte olan 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 4’üncü maddesinde tüm grupların ortak verdiği önergeyle bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların tazminat göstergelerinde artışa gidilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

VELİ AĞBABA: "İLK SEÇİMDEN SONRA MEHMET MUŞ’UN KOLTUĞUNDA CHP’Lİ BİRİ OTURACAK İNŞALLAH"

Veli Ağbaba, Komisyon Başkanı Mehmet Muş’a teşekkür ederek, “Bence biz de çok şeyler öğrendik bu bütçe görüşmelerinde, konuşan arkadaşlarımızdan” dedi. Bütçenin hayırlı olmasını dileyen Ağbaba, “Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, siz daha önce Bütçe Komisyon Başkanlığı yaptınız. Muhalefet milletvekilleri ellerinde kamera ve tripodla kendilerini çekmeye çalışıyorlar.

Övünmek isterim ki Veli Ağbaba varsa herkes için var. Bu dönem AK Partili vekillere de bunu öğrettik. Onlar da çekiyorlar, paylaşıyorlar” dedi. Ağbaba, Komisyon üyelerine, dışarıdan gelen milletvekillerine, siyasi partilerine, basın mensuplarına, servis yapanlara ve uzmanlara teşekkür ederek, “Umarım yapılacak ilk seçimden sonra o koltukta, Mehmet Muş’un koltuğunda CHP’li biri oturacak inşallah” dedi.

DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç da herkese teşekkür ederek, “Bir ay burada geçirdik hep birlikte. Zaman zaman sert tartışmalarımız oldu. Ama medeni bir şekilde bitirmiş olduk. İnşallah bundan sonra da çalışmalara bu şekilde devam ederiz. Plan Bütçe Komisyonu bu açıdan herhalde Meclis’teki önemli, örnek oluşturan komisyonlardan bir tanesi. Tabii Sayın Muş’un bu konudaki emeği tartışılmaz. Çok iyi bir şekilde yönetti” diye konuştu.

ERHAN USTA: GELECEK YIL BU MADDELERİ AYRI BİR GÜN YAPMAK LAZIM

İYİ Parti Komisyon Sözcüsü Erhan Usta ise gece gündüz süren çalışmaların çok yorucu geçtiğini belirterek, bütçe çalışmalarına katkı sunan herkese teşekkür etti. Usta, "Mümkün olduğu kadar yapıcı eleştirilerde bulunmaya çalıştık. Onların da hemen olmasa bile zaman içerisinde bakanlıklar tarafından dikkate alınır diye umut etmek istiyorum. Belki gelecek yıl bu maddeleri ayrı bir gün yapmak lazım. Maddelerin biraz daha üzerinde durulması, onay esnasında sürelerimizi biraz daha paylaşmamızda fayda olur" ifadelerini kullandı.

Yoğun bir bütçe maratonunun sonuna geldiklerini belirten Yeniyol Grubu Sözcüsü Sadullah Kısacık, “Sabahın 10'undan başlayıp gece 22.00-23.00'lere kadar süren bir mesai yaşadık. Kolay bir mesai değil. Bu motivasyonu gösteren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

CEVDET YILMAZ: "CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİMİZİN SEKİZİNCİ BÜTÇESİ, AK PARTİ’NİN 24’ÜNCÜ BÜTÇESİ HAYIRLI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da şöyle konuştu:

TBMM ve Cumhurbaşkanlığı bütçelerinin yanı sıra 17 bakanlığın, toplamda 228 kamu kurumunun bütçesi, 227 kamu kurumunun kesin hesabı ile 222 Sayıştay Raporu üzerine 21 birleşim boyunca büyük bir özveri ile bir çalışma yapıldı. Ben de öncelikle Başkanımızı tebrik etmek istiyorum. Bu görevi ben de uzun süre yaptım, ne kadar önemli ama aynı zamanda da sorumluluk isteyen bir görev olduğunu biliyorum. Sayın Mehmet Muş gayet başarılı bir şekilde bu Başkanlığı gerçekleştiriyor. Kendisini ve tüm ekibini tebrik ediyorum.

Mehmet Bey'in gerçekten geçmişten Grup Başkanvekilliği deneyimi de var. Onun da getirdiği tecrübeyle gerçekten çok başarılı bir yönetim sergiliyor. Ben de teşekkür ediyorum. Tabii ki komisyon üyeleri büyük gayret sarf ettiler. Her birine, bütün gruplara yürekten teşekkür ediyorum. Komisyon dışından gelip burada katkıda bulunan çok sayıda milletvekili arkadaşımız oldu. Kaç kişidir bilmiyorum, mutlaka istatistikleri vardır. Her birine yine teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bütçe hazırlık sürecindeki güçlü liderliği ve sağladığı vizyon için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda Cumhur İttifakı çatısı altında destek veren siyasi partilere ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye yürekten teşekkür ediyorum. Başta Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere bütçe teklifinin hazırlanmasında ve müzakere süreçlerinde emeği geçen tüm bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki Sayıştay Başkanlığı’na hazırladıkları raporlar, burada bütün bu süreçlere yaptıkları katkılardan dolayı yürekten yine teşekkür ediyorum.

Komisyon çalışmalarımız boyunca görev alan tüm arkadaşlarımıza, stenograflardan bizlere lojistik destek sağlayan arkadaşlarımıza, basın mensuplarına, emniyet mensuplarına, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizin sekizinci bütçesi, AK Parti’nin 24’üncü bütçesi, Türkiye Yüzyılı’nın üçüncü bütçesi ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum. Genel Kurul’da da nihai karardan sonra yürürlüğe girecek olan bütçemizin ülkemize bereketli olmasını, yapılan harcamaların halkımızın beklentilerine, 86 milyonun beklentilerine cevap verilmesini temenni ediyorum.”

MEHMET MUŞ: 271 MİLLETVEKİLİMİZİN TOPLAM 1353 SÖZ TALEBİ KARŞILANDI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ise komisyon süreci boyunca katkı sunan herkese teşekkür ederek, şunları söyledi:

Yaklaşık 40 gün süren görüşmelerde toplam 21 birleşim 77 oturumda yaklaşık 240 saat mesai yapılmıştır. 271 milletvekilimizin toplam 1353 söz talebi karşılandı. Dolayısıyla Meclis'in yüzde 46'sı komisyona gelip görüşlerini ifade etmiştir. Bu süre içerisinde demokratik bir ortamı oluşturmaya gayret ettim ben komisyon başkanlığımda. Olabildiğince milletvekillerinin söz haklarını karşılanmasını, sordukları soruların yazılı olarak bakanlık ve ilgili kurumlardan geri alınıp milletvekillerimize verilmesine gayret ettim. Özellikle denetim yetkilerini kullanıyorken herhangi bir kısıtlamaya sebebiyet verecek hiçbir şeye müsaade etmedim, etmemeye çalıştım.