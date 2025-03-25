2032 Olimpiyatları için dev stadyum

Queensland hükümeti, 2032 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları kapsamında Brisbane’de 63 bin kişilik dev bir stadyum inşa edileceğini duyurdu. Victoria Park bölgesinde yapılacak olan bu çok amaçlı arena, açılış ve kapanış törenleri ile atletizm yarışmalarına ev sahipliği yapacak.

GABBA STADYUMU YIKILACAK

Yeni stadyum projesiyle birlikte Brisbane’nin sembollerinden biri olan Gabba Stadyumu’nun yıkılması planlanıyor. 1895 yılında inşa edilen ve bugüne kadar 67 erkekler Test kriket maçına ev sahipliği yapan Gabba’nın ömrünü tamamladığı belirtiliyor. Queensland Başbakanı David Crisafulli, bu kararın kendisine ait olduğunu belirterek, “Bu kararı vermek zorundaydım ve bunun sorumluluğunu alıyorum. Gabba’nın ömrü doldu, iyi korunmadı ve böyle büyük bir etkinlik için yeni bir stadyuma ihtiyacımız var” dedi.

KRİKET, OLİMPİYATLARA DÖNÜŞ YAPABİLİR

2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda programa dahil edilen kriketin 2032’de de yer alması bekleniyor. Crisafulli, “Avustralya kriket takımının Olimpiyat finalinde altın madalya kazandığını görmek muhteşem olmaz mıydı? Gabba’nın veda maçı, unutulmaz bir an olabilir” dedi.

YENİ SPOR TESİSLERİ PLANLANIYOR

Büyük stadyum projesine ek olarak, Brisbane’deki spor altyapısının güçlendirilmesi için çeşitli projeler planlanıyor. Spring Hill’de 25 bin kişilik ulusal bir yüzme merkezi inşa edilecek. Olimpiyat Köyü’ne yakın bir noktada ise 20 bin kişilik yeni bir arena yapılacak. Ayrıca, Queensland Fitzroy Nehri’nde düzenlenecek kürek yarışları için güvenlik önlemleri artırılacak. Crisafulli, nehirde timsahların bulunduğunu ancak suların güvenli olduğunu ifade ederek, “Eğer Queensland’deki çocuklar için uygunsa, Paris’ten gelen Pierre için de uygundur” şeklinde esprili bir açıklama yaptı.

TARTIŞMA VE PROTESTOLAR

Stadyum projesi, bazı çevreler tarafından eleştiriliyor. Victoria Park’ın Brisbane’deki ender yeşil alanlardan biri olduğu ve yerli halk için kültürel öneme sahip olduğu belirtiliyor. Turrbal halkı, bu bölgeyi “Barrambin” olarak adlandırıyor ve buranın geleneksel dans ve buluşma alanı olarak uzun yıllardır kullanıldığını vurguluyor. ABC muhabiri Arianna Levy, projeye yönelik tepkilerin arttığını belirterek, “Bu plan Queensland toplumunda büyük bir bölünmeye yol açtı. Bazı yerel topluluklar ve paydaşlar, bu projenin en iyi seçenek olmadığına inanıyor” dedi.

PROJE DEVAM EDECEK Mİ?

Protestolara rağmen Queensland hükümeti, stadyum projesinin bölgenin spor altyapısını geliştireceğini ve uzun vadeli bir yatırım olacağını savunuyor. Hükümet yetkilileri, yerel halkla diyalog kurarak bir uzlaşma sağlamayı hedeflediklerini ifade ediyor. Brisbane’in bu dev projesi, önümüzdeki aylarda daha fazla tartışma yaratacak gibi görünüyor.