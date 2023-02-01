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205 bölgeye ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 205 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Galeri Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 11:47
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205 bölgeye ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 205 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

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205 bölgeye ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüksek yerleşim yerlerinde kar ve tipi etkisini aralıklarla sürdürüyor.Bahçesaray'da 4, Başkale'de 1, Çatak'ta 7 ve Gürpınar ilçesinde 3 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

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205 bölgeye ulaşım sağlanamıyor

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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205 bölgeye ulaşım sağlanamıyor

Hakkariİl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, önceki gün kar yağışı ve tip nedeniyle kent genelinde ulaşımın sağlanamadığı 92 yerleşim birimlerinden 82'sinin yolu, karla mücadele ekiplerince açıldı.

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205 bölgeye ulaşım sağlanamıyor

Vatandaşların ulaşım konusunda mağduriyet yaşamaması için 24 saat mesai harcayan ekipler, Şemdinli ilçesindeki 10 yerleşim yerinin yolunu açmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

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205 bölgeye ulaşım sağlanamıyor

BitlisBitlis ve ilçelerinde de 82 köy yolu kardan kapandı.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşullarından kapanan köy yollarını en kısa zamanda açacaklarını belirtti.Belediye ekipleri mahallelerde yol ve kaldırımlarda biriken karları temizlemek için çalışmalarını sürdürürken vatandaşlar da ev ve iş yerleri önündeki kar yığınlarını küredi.

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205 bölgeye ulaşım sağlanamıyor

Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte, tarihi köprüler beyaza büründü.

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205 bölgeye ulaşım sağlanamıyor

MuşMuş'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde 98 köy yolunun kapandığını söyledi.

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205 bölgeye ulaşım sağlanamıyor

Kar yağışının durmasıyla çalışmalara başlayacaklarını belirten Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.

10/11
205 bölgeye ulaşım sağlanamıyor

Belediye ekipleri kaldırım, cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.

11/11
205 bölgeye ulaşım sağlanamıyor

(AA)

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