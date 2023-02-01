205 bölgeye ulaşım sağlanamıyor

BitlisBitlis ve ilçelerinde de 82 köy yolu kardan kapandı.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşullarından kapanan köy yollarını en kısa zamanda açacaklarını belirtti.Belediye ekipleri mahallelerde yol ve kaldırımlarda biriken karları temizlemek için çalışmalarını sürdürürken vatandaşlar da ev ve iş yerleri önündeki kar yığınlarını küredi.