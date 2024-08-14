2050 yılında erkekleri bekleyen büyük tehlike. Yüzde 93 artacak

Amerikan Kanser Derneği'nin "Kanser" dergisinde yayımlanan son bilimsel çalışmaya göre, 2022 ile 2050 yılları arasında erkeklerdeki kanser vakalarının yüzde 84 oranında artması ve kansere bağlı ölümlerin yüzde 93 oranında yükselmesi bekleniyor.

Bu dramatik artışın başlıca nedenleri arasında erkeklerin kansere yol açabilen risk faktörlerine kadınlardan daha fazla maruz kalmaları yer alıyor. Erkekler, kadınlara kıyasla genellikle daha fazla sigara ve alkol tüketiyorlar ve iş ortamlarında daha sık kanserojen maddelerle karşılaşıyorlar. Ayrıca, erkeklerin kanserin erken teşhisi ve tanısına yönelik önlemleri kadınlara oranla daha az ciddiye aldıkları belirtiliyor.

“TEST VE TARAMALARI İHMAL ETMEYİN”

2050 yılına gelindiğinde en yaygın kanser türünün yine akciğer kanseri olacağı öngörülüyor. Uzmanlar, sigara içmeyen bireylerin kansere yakalanma riskinin sigara içenlere kıyasla çok daha düşük olduğunu vurguluyor. Kansere karşı mücadelede en önemli adımlardan birinin erken teşhis olduğu ifade ediliyor ve özellikle ileri yaşlardaki erkeklerin gerekli kanser test ve taramalarını ihmal etmemeleri gerektiği tavsiye ediliyor.

Bu yıl Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan bir diğer araştırma ise, 2050 yılına kadar dünya genelindeki kanser vakalarının yüzde 77 oranında artacağını öngörüyor. DSÖ, bu artışın nedenleri arasında nüfusun yaşlanması, hava kirliliği, tütün ve alkol kullanımı ile obezite gibi faktörleri sıralıyor.