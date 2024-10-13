21 bin TL ceza yiyen alkollü sürücü: Beraber içtik, cezayı da beraber öderiz

Kaynak: DHA
21 bin TL ceza yiyen alkollü sürücü: Beraber içtik, cezayı da beraber öderiz

Aksaray'da 21 bin TL ceza kesilen alkollü ve ehliyetsiz sürücü belgeleri imzalarken arkadaşlarına "Beraber içtik, cezayı da beraber öderiz" dedi.

Aksaray'da polisin rutin kontrolü sırasında 1.32 promil alkollü olduğu tespit edilelen ehliyetsiz otomobil sürücüsü 24 yaşındaki Emre F.'nin öncesinde de alkollü araç kullandığı için ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğu tespit edildi.

Emre F. 21 bin 54 TL para cezasını görünce arkadaşına gülerek, "Beraber içtik. Cezayı da beraber öderiz" dedi.

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Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tacın Mahallesi'nde rutin kontrol sırasında Emre F.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Sürücüye alkol testi yapılmak istendiğinde Emre F., "Ağabey, üflemesem olmaz mı? Ehliyetim içeride, kurban olduğum, alkolden aldılar" diyerek direnç gösterdi. Yapılan test sonucunda Emre F.'nin 1.32 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2 yıl süreyle el konulduğunu tespit etti. Emre F. durumu rahat bir şekilde karşılayarak, "Sıkıntı yok, cezamızı yedik" dedi. Hakkında 'alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 21,054 TL idari para cezası uygulandığını öğrendiğinde ise yanındaki arkadaşıyla gülerek, "Beraber içtik. Cezayı da beraber öderiz" ifadesini kullandı. Bu olay, alkol ve trafikteki sorumluluklar hakkında dikkat çekici bir örnek oldu.

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