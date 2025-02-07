21 ilde eğitime kar engeli

Türkiye'yi etkisine alan kar yağışı nedeniyle valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda bazı il ve ilçelerde 7 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Kayseri, Sakarya, Gümüşhane, Nevşehir, Düzce, Kocaeli, Samsun, İnegöl valilikleri, olumsuz hava koşullarının etkisiyle ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların tatil edildiğini açıkladı.

Öte yandan; Sivas, Rize, Ordu, Bingöl, Kastamonu, Erzurum, Ardahan, Trabzon ve Giresun'un bazı ilçeleri ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi, Tokat'ın Almus ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Sinop'ta bazı ilçeler ve kent merkezi ile Bolu merkez ilçe ile Mudurnu ve Göynük ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.