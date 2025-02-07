21 ilde eğitime kar engeli

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
21 ilde eğitime kar engeli

Yurt genelinde pek çok bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 il genelinde ve bazı illerin ilçelerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Türkiye'yi etkisine alan kar yağışı nedeniyle valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda bazı il ve ilçelerde 7 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

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Kayseri, Sakarya, Gümüşhane, Nevşehir, Düzce, Kocaeli, Samsun, İnegöl valilikleri, olumsuz hava koşullarının etkisiyle ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların tatil edildiğini açıkladı.

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Öte yandan; Sivas, Rize, Ordu, Bingöl, Kastamonu, Erzurum, Ardahan, Trabzon ve Giresun'un bazı ilçeleri ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi, Tokat'ın Almus ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

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Sinop'ta bazı ilçeler ve kent merkezi ile Bolu merkez ilçe ile Mudurnu ve Göynük ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

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