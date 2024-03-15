21 ilde eş zamanlı operasyon. 75 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya Jandarma ekipleri tarafından 21 ilde eş zamanlı gerçekleşen Sibergöz-26 operasyonunun detaylarını açıkladı. Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık yapan ce çocuk müstehcenliği suçlarından dolayı 75 şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyonlar sonucunda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeğinin ele geçirildiği 41 adet telefon 6 bilgisayar, telefonları kullanmak için SİM kart, USB bellek ve kredi kartlarına ele konuldu.

Yerlikaya paylaşımının sonunda ise operasyonu gerçekleştiren Jandarma ekiplerini tebrik ederek milletin duasının Jandarma ile olduğunu açıkladı.

Yerlikaya’nın ilgili paylaşımı şu şekilde: