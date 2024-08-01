21 ilde FETÖ operasyonu

Bakan Yerlikaya FETÖ’ye yönelik düzenlenen son operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kıskaç 24 adı verilen operasyon 21 ilde yapıldı, yapılan operasyon sonucunda 55 şüpheli yakalandı. Yakalanan FETÖ şüphelisi şahısların örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması ve Emniyet Yapılanması” içerisinde bulundukları, iletişimlerini ankesörlü telefonlar üzerinden kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu kişiler ile irtibatta oldukları, FETÖ ifadelerinde adlarının geçtikleri, haklarında hapis ve arama kaydı bulunduğu tespit edildi.

Yerlikaya’nın paylaşımı şu şekilde oldu: