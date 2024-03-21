21 ilde narkotik operasyonu: 161 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından , 21 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Narkoçelik-7' operasyonu düzenlendiğini operasyon kapsamında operasyonda 930 kilogram uyuşturucu madde ile 35 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 161 sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 1200 jandarma personelinin katılımıyla; Hatay, Gaziantep, Antalya, Ağrı, Van, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Erzincan, Diyarbakır, Ankara, Mersin, Kocaeli, Aydın, Kahramanmaraş, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Aksaray, Bingöl ve Samsun'da 'Narkoçelik-7' operasyonları düzenlendi. 930 kilogram uyuşturucu madde ile 35 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 161 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.