21 ilde narkotik operasyonu: 161 gözaltı

Kaynak: DHA
21 ilde narkotik operasyonu: 161 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Narkoçelik-7' operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda 930 kilogram uyuşturucu madde ile 35 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 161 sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından , 21 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Narkoçelik-7' operasyonu düzenlendiğini operasyon kapsamında operasyonda 930 kilogram uyuşturucu madde ile 35 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 161 sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

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Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 1200 jandarma personelinin katılımıyla; Hatay, Gaziantep, Antalya, Ağrı, Van, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Erzincan, Diyarbakır, Ankara, Mersin, Kocaeli, Aydın, Kahramanmaraş, Bursa, Sakarya, Balıkesir, Aksaray, Bingöl ve Samsun'da 'Narkoçelik-7' operasyonları düzenlendi. 930 kilogram uyuşturucu madde ile 35 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 161 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" ifadelerini kullandı.

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Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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