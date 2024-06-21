21 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucunda bir tekne kontrolünde Afganistan uyruklu 21 kişi tespit edildi.

Tekneye el konuldu ve kaçak göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Olayın firari şüphelilerinden E.P. ve Y.B. isimli şahıslar yakalandı. Y.B.'nin üzerinde yapılan aramada 3 bin 150 dolar ve 16 bin 800 TL ele geçirildi. Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanıp cezaevine sevk edildi.

Olayın diğer firari şüphelilerinden C.G., E.K., S.S. ve H.T. isimli şahıslar da yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

S.S. ve H.T. savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.