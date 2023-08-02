21 yılda 8 imar affı çıkaran AKP'den İstanbul depremi için itiraf gibi açıklama

İstanbul’da olası bir deprem hakkında açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’un kentsel dönüşümü ve depreme hazırlığıyla ilgili özel bir yasayı Meclise getireceklerini açıkladı.

A Haber canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özhaseki, "Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul'un kentsel dönüşümü, depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasaları görüşmeye açmayı düşünüyorum" diye konuştu.

"ULAŞIM OLDUĞU GİBİ DURUR, ALTYAPI ÇÖKER"

Bakan Özhaseki, İstanbul’da 5,8 milyon bağımsız birimden 1,5 milyonunun riskli olduğunu, bunların 600 bininin 7 ve üzeri depremde yıkılacağını belirterek, "İlk etapta yıkılabilecek yapı 600 bin civarında. 7 ve üzeri depremde 600 bin daire yerle yeksan olur. 600 bin konut İstanbul'da yıkılacaksa her sokakta 2 binanın yıkıldığını düşünün, ulaşım olduğu gibi durur. Altyapı da çöker, doğal gaz verilmez olur. İstanbul böyle olursa kocaman hapishaneye döner" ifadelerini kullandı.

Özhaseki, İstanbul’da rezerv alanlar belirlediklerini, bu alanlarda 300-350 bin konut yapacaklarını, Kanal İstanbul civarındaki rezerv alanlarını da depremzedeler veya depremde ilk yıkılabilecek konut sahipleri için ayırmayı planladıklarını açıkladı.

"İSTANBUL İÇİN ÖZEL YASA YAPACAĞIZ"

İstanbul için hazırlamaya çalıştıkları özel yasa hakkında da konuşan Özhaseki, "Eğer bunu erken bitirirsek, Meclisin açılıp bütçe görüşmelerini beklemeye çok da niyetimiz yok, aciliyete binaen 1-2 ay içerisinde Meclisi olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul'un kentsel dönüşümü, depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasaları getirip, görüşmeye açmayı düşünüyorum" dedi.

"YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ'NE 146 BİN KİŞİ BAŞVURDU"

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili yürütülen çalışmalardan da bahseden Özhaseki, bölgede devam eden "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne gelen başvuru sayısının 146 bin 376 olduğunu, bunların 125 bininin konut, 21 bininin ticari dükkan vb. yapmak için müracaat ettiğini bildirdi. En fazla başvurunun Hatay’dan geldiğini kaydeden Özhaseki, Kahramanmaraş’ta 20 bin, Malatya’da 19 bin, Adıyaman’da 11 bin vatandaşın da projeye müracaat ettiğini aktardı.