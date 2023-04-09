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21 yıllık AKP iktidarı etiketten korkuyor

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 14:36
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21 yıllık AKP iktidarı etiketten korkuyor

21 yıllık AKP iktidarı etiketten korkuyor
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Ülkeyi 21 yıldır yöneten AKP kendisine muhalif olan her kesimi hedef gösterdi.

Erdoğan miting meydanlarından “Bunlaaar” diye başlayarak kendisini eleştiren herkese “Darbeci, terörist” ve ağıza alınmayacak çok sayıda laf etti.

Sürekli mağduru oynadı…

Erdoğan yaptığı en ufak bir şeyi bile ballandıra ballandıra anlatıp sonra “Bay Kemaal” diye başlayıp muhalefete yüklendi.

Uzun süredir vatandaşlarda iktidara karşı birikmiş bir öfke var.

Bu öfke öyle bir anda oluşmadı.

Ötekileştirilen, meydanlarda biber gazlarına maruz bırakılan, miting meydanlarında hedef gösterilen muhalif kesimlere toplumun neredeyse her kesimi dahil oldu.

Bunun en önemli nedeni ise ekonominin geldiği berbat durum oldu.

Vatandaşlar artık markete, pazara gitmekten korkar oldu.

Eskiden kilo ile alınan soğan bile artık tane ile satılıyor.

Aşık Mahsuni Şerif’in türküsünde ‘yiğidin muhtaç olduğu’ kuru soğan artık lüks oldu.

Peki AKP iktidarı ve Erdoğan ne yaptı?

Sadece günü geçiştirmeye çalıştı.

Troller “Bizim SİHA’larımız var, TOGG’umuz var” dedi…

Yiğit ise kuru soğana muhtaç olmaya devam ediyor.

Sonra bir genç çıktı…

Market etiketlerine alternatif tasarımlar yaptı.

Etikette “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazıyordu.

Etiketler bir anda sosyal medyada gündem oldu.

Ve tabi ki AKP yapmaya en alışık olduğu şeyi yaptı…

Halkın sıkıntılarını, tepkilerini anlamak yerine etiketleri tasarlayan Mahir Akkoyun’u gözaltına aldı.

Genç tasarımcı sonrasında serbest bırakılsa da ortaya çıkan durum bize önemli bir gerçeği bir kez daha gösterdi.

Erdoğan vatandaşın tepkisinden çok korkuyor.

Vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısını görmek istemiyor.

21 yıllık AKP iktidarının seçime sayılı günler kala bir etiketten korktuğunu gözler önüne serildi.

15 Mayıs sabahı bu korkunun ne sonuçlar doğuracağını hep birlikte göreceğiz.

Etiketler

 

 

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