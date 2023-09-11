22 milyon ağaçtan toplanıyor kilosu 732 liraya kadar çıkıyor

Yeşil altın olarak bilinen fıstığın başkenti Şanlıurfa’da hasat heyecanı yaşanıyor. Yaklaşık 1 milyon 600 bin dekarlık alanda 22 milyonu aşkın ağaçtan fıstık üretimi gerçekleştiriliyor. Fıstığın 1 kilosu 356 ile 732 lira 50 kuruşa satılıyor.

KAYNAK: İHA
22 milyon ağaçtan toplanıyor kilosu 732 liraya kadar çıkıyor

İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Bozova ilçesine bağlı Avlak Mahallesi'nde fıstık hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti. Vali Şıldak, fıstık ağaçlarını inceleyerek, işçilerle birlikte hasat yaptı. Çiftçilerin hasat heyacanı valinin de aralarına katılmasıyla zirve yaptı.

Toplanan fıstıkları dallarından ayırmak için elekten geçiren Vali Şıldak, fıstık tesisini de gezerek, üretim aşamasını inceledi.Vali Şıldak Türkiye’nin fıstık üretiminin yaklaşık yüzde 40’ının Şanlıurfa’dan karşılandığının altını çizdi.

Vali Şıldak, “Bozova ilçemize gelerek bir fıstık bahçesinde üretimin bütün aşamalarını görme fırsatı bulduk. Üretim esnasında hasadın yapılması ve işletmede bunun kabuğundan ayıklanıp artık işlemeye hazır hale getirilmesindeki süreçleri gördük” dedi.

"ÜRÜN KALİTESİ VE MİKTARINI ARTIRACAĞIZ"

Fıstık üretiminin zor ve zahmetli bir süreç olduğunu belirten Vali Şıldak, “Fıstığın verimliliğinin arttırılması ve fıstık tarımının yaygınlaştırılması, daha uygun şartlarda yapılabilmesi ve birim dekar başına alınan ürünün miktarının arttırılıp kalitesinin yükseltilebilmesi için İl Tarım Müdürlüğümüz çerçevesinde bir çalışma da yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Fıstık üretiminden geçimini sağlayan çiftçilerin refah seviyelerinin de yükseltilebilmesi için çalışmalar yapılacağını kaydeden Vali Şıldak, “Bu çerçevede Şanlıurfa’da fıstıktan geçimini sağlayan, fıstık üretimiyle meşgul olan bütün çiftçilerimizin refah seviyesinin arttırılması ve elde ettikleri gelirin yükseltilmesi için çaba göstereceğiz" dedi.

Şıldak "Çünkü burada gördük ki hakikaten üreticimiz, çiftçimiz bu işin tarımını en iyi şartlarda gerçekleştiriyor. Tarım teşkilatımız da desteğini esirgemeyerek ilaçlama, gübreleme ve verim arttırıcı yenilikler için çalışmalarını sürdürecek. Bütün üreticilerimize bol bereketli kazançlar diliyoruz” diye konuştu.

Vali Şıldak’a ziyaretlerinde Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt ve İl Tarım ve Orman Müdürü Halil Şıtıl eşlik etti.

Bir internet alışveriş sitesinde fıstığın kilosunun 356 ile 732 lira 50 kuruş arasında satılıyor.

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