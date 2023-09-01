22 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı. Bilge Öztürk aşka geldi

Bir dönem Tarkan'ın sevgilisi olarak tanınan Bilge Öztürk yeni aşkıyla ortaya çıkmıştı. 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede ile dudak dudağa pozuyla dikkat çekti.

22 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı. Bilge Öztürk aşka geldi

Bir dönem ünlü şarkıcı Tarkan ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren 45 yaşındaki avukat Bilge Öztürk uzun yıllar gözlerden uzak yaşadıktan sonra yeni aşkıyla gündeme gelmişti.

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Bilge Öztürk bir süredir kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşıyor. Yaş farkını umursamayan çift aşk pozlarıyla dikkat çekiyor.

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Bennu Gerede ile Koray Erkaya'nın oğlu Daren ile aşk yaşayan Öztürk aşka geldi. Bilge Öztürk sevgilisiyle dudak dudağa anlarını sosyal medyadan paylaşarak "Aşkları uzun sürmez" diyenlere meydan okudu.

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