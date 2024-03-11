22 yaşındaki öğrenciye idam cezası. Pakistan'da skandal karar

Pakistan’ın Pencap Eyaleti'ndeki yerel mahkeme, 22 yaşındaki bir öğrencinin WhatsApp üzerinden Müslümanların dini duygularını rencide etmek amacıyla dine hakaret içeren resim ve videolar paylaştığını gerekçe göstererek öğrenciye idam cezası verdi. Aynı dava kapsamında 17 yaşındaki bir çocuk da reşit olmadığından dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Yargıçların verdiği karara göre, 22 yaşındaki sanığın Muhammed Peygamber ve eşleri hakkında aşağılayıcı sözler içeren fotoğraf ve videolar hazırladığı ve bundan dolayı idama mahkum edildiğini bildirdi. Mesajların gönderildiği sanığa ise bu materyalleri paylaştığı için ömür boyu hapis cezası verildi.

Kimliği açıklanmayan idam mahkumunun babası BBC’ye yaptığı açıklamada, Lahor Yüksek Mahkemesi’nde temyiz başvurusunda bulunacağını açıkladı.