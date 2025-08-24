22 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 2 arama kararı olan Fatih M'nin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Esenyurt'taki bir apartman dairesinde kaldığı tespit edilen Fatih M, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. 6 kişinin daha bulunduğu dairede, tabanca ve 61 fişek ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fatih M. tabanca ve fişeklerin, S.Ö. de uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu beyan etti.

Hapis cezasının infazı için cezaevine teslim edilen Fatih M. hakkında "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da işlem yapıldı.

Şüpheli S.Ö. "uyuşturucu madde bulundurma" suçundan gözaltına alınırken, dairede bulunan 5 kişi de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.