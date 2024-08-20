23 Filistinli serbest bırakıldı

Gazze’de 7 Ekim tarihinden bu yana devam eden katliamlar sonucunda sivillerin can kaybı durmaksızın artmaya devam ediyor. 7 Ekim tarihinden bu yana devam eden saldırılar sonucunda bugüne kadar 40 binden fazla sivil hayatını kaybetti.

İsrail tarafından 27 Ekim tarihinde başlatılan kara harekatında esir alınan Filistinlilerden bir kısmının serbest bırakıldığı öğrenildi. Serbest bırakılan 23 Filistinli Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Han Yunus'a ulaştı.

Serbest bırakılanlar arasında iki kadının da bulunduğu, psikolojik ve sağlık durumlarının kötü olduğu belirtildi.