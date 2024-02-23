23 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: DHA
23 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Kıskaç-8' operasyonlarında 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları koordinasyonunda, bir dizi ilde FETÖ’ye karşı ‘Kıskaç-8’ operasyonlarının başarıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yerlikaya, "Örgütün ‘askeri mahrem yapılanması’ ve 'emniyet mahrem yapılanması’nda aktif oldukları düşünülen, örgütte sorumlu kişilerle operasyonel hatlar üzerinden iletişim halinde oldukları ve ByLock adlı şifreli iletişim programını kullandıkları belirlenen, ifadelerde ve tanıklıklarda isimleri geçen, örgütün ‘Gaybubet Evi’ adını verdiği hücre evlerinde saklanan, örgütün koordinasyonunda 'KPSS Çalışma Evleri’nde sınavlara hazırlanan ve FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan toplam 61 kişi gözaltına alındı.

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Operasyonlar sonucunda büyük miktarda para, dijital materyal ve örgütsel belgelere el konuldu. Yerlikaya, "Operasyonları başarıyla yürüten kahraman polislerimizi kutluyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. FETÖ’cülere nefes aldırmayacağız. Aziz milletimizin duaları ve desteğiyle terör örgütleri ve işbirlikçilerinin nefeslerini kesmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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