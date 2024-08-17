23 ilin emniyet müdürü ve 41 ilin jandarma komutanı değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir kararname ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın Bursa Valiliği görevine getirildiği bildirildi. Ayyıldız'ın önceki pozisyonuna ise, daha önceden Bursa Valisi olarak görev yapmakta olan Mahmut Demirtaş'ın atandığı açıklandı. Ayrıca, ülke genelinde 23 ilin emniyet müdürlüklerinde değişiklik yapıldığı ve bu değişiklikler çerçevesinde, 16 ilin emniyet müdürünün merkeze alındığı belirtildi.
EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞEN 23 İL VE GÖREVE ATANAN MÜDÜRLER ŞUNLAR:
- Eskişehir-Tolga Yılmaz
- Tekirdağ-Metin Turanlı
- Tokat-Faruk Aydın
- Aydın-Armağan Adnan Erdoğan
- Bolu-Cemal Dalman
- Burdur-Ahmet Kurt
- Çanakkale-Kenan Kurt
- Niğde-Yılmaz Delen
- Yalova-Ümit Bitirik
- Adıyaman-Ali Haluk Karakuş
- Aksaray-Bekir Demir
- Amasya-Ayhan Saraç
- Bayburt-Barış Erkol
- Çankırı-Aytekin Canıtez
- Erzincan-Zafer Aybaba
- Giresun-Tacettin Çelebi
- Gümüşhane-İsmail Karasakal
- Karaman-Mehmet Turhan
- Kilis-Aykut Korkmaz
- Kütahya-Osman Elbir
- Şırnak-Serdar Büyükleblebici
- Sinop-Sibel Kılıçoğlu
- Antalya-İlker Arslan
Jandarma Genel Komutanlığı’ndaysa altı general bir üst rütbeye, 16 albaysa generalliğe yükseldi.
JANDARMA KOMUTANI DEĞİŞEN 41 İL İSE ŞÖYLE:
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Bursa
- Manisa
- Muğla
- Mardin
- Siirt
- Bitlis
- Erzurum
- Şırnak
- Tunceli
- Ağrı
- Trabzon
- Nevşehir
- Batman
- Ardahan
- Bayburt
- Bartın
- Sinop
- Yalova
- Yozgat
- Edirne
- Kırşehir
- Malatya
- Kars
- Sivas
- Zonguldak
- Elazığ
- Isparta
- Çanakkale
- Burdur
- Kütahya
- Amasya
- Bolu
- Osmaniye
- Kırıkkale
- Çankırı
- Ordu
- Karaman
- Muş
- Düzce
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin emekliye sevk edildi