23 ilin emniyet müdürü ve 41 ilin jandarma komutanı değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir kararname ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ın Bursa Valiliği görevine getirildiği bildirildi. Ayyıldız'ın önceki pozisyonuna ise, daha önceden Bursa Valisi olarak görev yapmakta olan Mahmut Demirtaş'ın atandığı açıklandı. Ayrıca, ülke genelinde 23 ilin emniyet müdürlüklerinde değişiklik yapıldığı ve bu değişiklikler çerçevesinde, 16 ilin emniyet müdürünün merkeze alındığı belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞEN 23 İL VE GÖREVE ATANAN MÜDÜRLER ŞUNLAR:

Eskişehir-Tolga Yılmaz

Tekirdağ-Metin Turanlı

Tokat-Faruk Aydın

Aydın-Armağan Adnan Erdoğan

Bolu-Cemal Dalman

Burdur-Ahmet Kurt

Çanakkale-Kenan Kurt

Niğde-Yılmaz Delen

Yalova-Ümit Bitirik

Adıyaman-Ali Haluk Karakuş

Aksaray-Bekir Demir

Amasya-Ayhan Saraç

Bayburt-Barış Erkol

Çankırı-Aytekin Canıtez

Erzincan-Zafer Aybaba

Giresun-Tacettin Çelebi

Gümüşhane-İsmail Karasakal

Karaman-Mehmet Turhan

Kilis-Aykut Korkmaz

Kütahya-Osman Elbir

Şırnak-Serdar Büyükleblebici

Sinop-Sibel Kılıçoğlu

Antalya-İlker Arslan

Jandarma Genel Komutanlığı’ndaysa altı general bir üst rütbeye, 16 albaysa generalliğe yükseldi.

JANDARMA KOMUTANI DEĞİŞEN 41 İL İSE ŞÖYLE:

İzmir

Kahramanmaraş

Bursa

Manisa

Muğla

Mardin

Siirt

Bitlis

Erzurum

Şırnak

Tunceli

Ağrı

Trabzon

Nevşehir

Batman

Ardahan

Bayburt

Bartın

Sinop

Yalova

Yozgat

Edirne

Kırşehir

Malatya

Kars

Sivas

Zonguldak

Elazığ

Isparta

Çanakkale

Burdur

Kütahya

Amasya

Bolu

Osmaniye

Kırıkkale

Çankırı

Ordu

Karaman

Muş

Düzce

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin emekliye sevk edildi