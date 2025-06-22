23 kilo olarak ölen Nihal Candan'ın ardından zayıflama ürünü reklamı yaptı

Sosyal medya ve katıldığı yarışmalarla adını duyuran Nihal Candan hayatını kaybetti.

‘Anoreksiya nervoza’ teşhisi konan Nihal Candan 26 Nisan 2024’te sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmiş, ardından hastaneye yatırılmıştı.23 kiloya kadar düşen ve zaman aralıklarla tedaviyi ve yemek yemeyi reddeden genç kadın yaşama tutunamadı.

Düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni ise 'fenomen'isimlerin katılması ile de dikkat çekti.

Hastanede de paylaşım yapan isimler cenaze töreni ve sonrasında da gündeme gelmek adına akıl almaz paylaşımlar yaptı.

Tepki çeken paylaşımlardan biri de Dilan Polat'tan geldi. Ölüm haberini verdiği zamanki kıyafetinden duruşuna kadar eleştirilen isim asıl şoke eden tavrı cenaze sonrası yaptığı paylaşımlarla gösterdi.

Dilan Polat cenaze sonrası yaptığı paylaşımlarda Nihal Candan'ın protez tırnaklarını kendisinin çıkarttırdığını ayrıntılı bir şekilde defalarca anlattı.

Öte yandan Dilan Polat cenaze ile ilgili konuşmalarının arasına reklam paylaşımları da ekledi. Makyaj malzemelerinin paylaşım ve tanıtımlarını yapan isim son olarak yeme bozukluğu hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden genç ismin arkasından zayıflama ürünlerinin tanıtımı da yaptı