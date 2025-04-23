23 Nisan doğum günüydü... Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi acı içinde anlattı

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy'de gittiği 18 yaşından küçük 2 kişi tarafından öldürülmüştü. Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi yürek burkan bir açıklama yaptı.

Anne Yasemin Minguzzi, 23 Nisan'ın çocuk bayramı olduğu gibi oğlu Mattia Ahmet'in de doğum günü olduğunu söyledi.

Mattia Ahmet Minguzzi öldürüldükten sonra ailesi tehdit edilmiş, talihsiz çocuğun mezarı ise tahrip edilmişti. Candaş Tolga Işık ise, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini konuk alacağını duyurduğunda tehditler almış "Vız gelir tırıs gider" demişti.

"23 NİSAN DOĞUM GÜNÜ"

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi Ekol TV'de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu “Az Önce Konuştum” programına konuk katılarak yaşadıklarını anlattı.

Yasemin Minguzzi, Ahmet Minguzzi'nin doğum gününün 23 Nisan olduğunu söylemesi ise yürekleri burktu. Yasemin Minguzzi ,"23 Nisan. Hem Çocuk Bayramı, hem Ahmet’in doğum günü. Normalde Maltepe Kaykay Parkı’na gidip onunla pasta kesecektik. Şimdi yarın orada kutlama değil anma yapacağım. Düşünebiliyor musunuz ne kadar acı çektiğimi?" dedi.