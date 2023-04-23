23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nasıl ilan edildi? 23 Nisan’ın önemi nedir?

Tüm yurtta sevinçle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk çocuklarına hediye edilmiştir. Türk milleti için önemli bir yere sahip olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına dair pek çok bilgi ve ayrıntı araştırılıyor. Peki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nasıl ilan edildi? 23 Nisan’ın önemi nedir?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nasıl ilan edildi? 23 Nisan’ın önemi nedir?

Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bir bayram olmasının yanı sıra 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde önemlidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ’23 Nisan’ın önemi nedir, ne oldu’ gibi sorular aratılıyor. Peki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nasıl ilan edildi? 23 Nisan’ın önemi nedir?

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan’ı çocuklara armağan ederek 23 Nisan 1921’de resmi tatil olarak kutlanmaya başladı. Çocuk bayramının yanı sıra 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisinin de açıldığı gündür.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de kutlanırken arama motorlarında 23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına ilişkin pek çok bilgi ve ayrıntı araştırılıyor. Peki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nasıl ilan edildi?

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NASIL İLAN EDİLDİ?

1921'de milli bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan, 1927'de Atatürk'ün himayesinde ilk kez Çocuk Bayramı olarak kutlandı. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, 96 yıldır çocuk bayramı olarak kutlanıyor.

23 Nisan, 27 Mayıs 1935'te çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de milli bayram olarak kutlanmaya başlandı.

23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisinin açılışından bir yıl sonra, 23 Nisan 1921'de kabul edildi ve 2 Mayıs 1921'de yürürlüğe girdi.

1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirildi.

1979'da ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınan bu milli bayramda, dünyanın birçok ülkesinden çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olmayı sürdürüyor.

Yurt genelinde ilk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine ait fotoğraflar, TBMM arşivinde özenle muhafaza ediliyor.

Belgeler arasında ilk kez kutlanan "Çocuk Bayramı" hakkında Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayımlanan 24 Nisan 1927 tarihli habere ait gazete kupürü de yer alıyor.

"Çocuk Bayramı Sevinçle Kutlandı" manşetiyle basılan gazetede, ilk kez kutlanan Çocuk Bayramı'nın heyecan ve ilgi uyandırdığı belirtiliyor.

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