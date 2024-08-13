23 yaşında aldığı evi paylaştı. Sosyal medyada ortalık karıştı

Düzenleme: Baybars Fatih Ergün
23 yaşında aldığı evi paylaştı. Sosyal medyada ortalık karıştı

23 yaşında 1+1 ev alan adamın çektiği video sosyal medyada viral oldu. Videoyu gören kullanıcıların kimi genç adamı takdir ederken bazı kullanıcılar ise durumu kendi hayatları ile kıyaslayıp gülünç yorumlarda bulundu.

Sosyal medyada dalga dalga yayılan videolar arasına genç bir adamın satın aldığı daireyi çektiği video damga vurdu. 23 yaşında satın aldığı 1+1 evin videosunu çekip TikTok hesabından paylaşan gencin videosu binlerce insan tarafından kısa zaman içerisinde izlenme kaydetti.

2 gün önce popüler sosyal medya platformu olan TİikTok üzerinden paylaşım yapan gencin videosu 500 bin insan kadar tarafından izlenirken söz konusu video on binlerce insan tarafından da beğenildi.

Bununla beraber genç adamın henüz 23 yaşında satın aldığı eve binlerce kullanıcı da yorum yaptı. Kullanıcılardan bazıları genç adamı bu yaşında ev satın alabildiği için tebrik yağmuruna tuttu.

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Öte yandan kullanıcıların bir kısmının yaptığı videoda bu parayı hayatları boyunca kazanamayacakları, kendisinin 23 yaşında daire satın alabilmesi için miras veya zengin bir aileden olduğu yorumları yapıldı.

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İşte videoya gelen bazı yorumlar:

“43 yaşımda bile almış olabileceğimi sanmıyorum”

“22 yaşımdayım bende çalışarak çırpınarak birazda ticaret yaparak ilk evimi aldım Antalya da çok şükür”

“32 yaşındayım 10 yıldır çalışıyorum hiç bir şeyim yok…”

“Valla ben uykumda bile Allah’ım bana bir ev nasip et dedim vermedi. Hangi dua bu zira benim etmediğim dua kalmadı”

“43 yaşındayım kedim den başka bir şeyim yok. Hayırlısı olsun Allah güle güle ağız tadıyla oturmayı nasip etsin”

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